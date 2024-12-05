搶人才｜32間企業獲「CTgoodjobs Best HR Awards」年度僱主大獎　憑出色策略突圍

▲ 32間企業獲「CTgoodjobs Best HR Awards」年度僱主大獎

人口高齡化以及職位技能需求改變，企業也要改變策略來搶奪人才。為香港領先的一站式求職及職場資訊平台CTgoodjobs，於今（5）日假香港君悅酒店，舉辦「CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮暨 HR Leadership Congress 2024」，吸引不同行業人力資源專家聚首一堂。



除了透過獎項表彰其招聘策略、人才規劃及培訓等多方面的傑出表現，也請來人力資源行業專家，分享及探討有效的人力資源策略。



今年，「CTgoodjobs Best HR Awards」已來到第9屆，吸引72間企業參與，當中的32間企業憑出色的人力資源策略，獲得「年度僱主」大獎，數量為歷年之冠。CTgoodjobs董事王清在開幕典禮致辭時表示，每個獎項的競爭都極為激烈，而在當前充滿挑戰的勞動市場環境下，人力資源從業員仍然能展現專業精神，從制定招聘策略到推動人才規劃及設計創新的福利政策均精益求精，充分展現了專業能力、堅韌不懈的努力及勇於創新的精神。



孫玉菡：輸入技工解香港人才荒

勞工及福利局副局長何啟明在「CTgoodjobs Best HR Awards頒獎典禮2024」上表示， 人才政策是經濟發展及公司發展的重要基石，人才是否充足對於經濟而言至關重要，政府估算至2028年本港會缺乏18萬勞動力，當中有6萬人屬「熟練技術員工」，因此政府未來一年會制訂輸入技工計劃，上限為1萬人，並會制訂行業清單，列出哪些特定行業需要技術員工。



除了技術員工外，政府亦會透過高才通計劃，引入專業人才。何啟明先生表示，雖然本地人才有其優勢，但高才通的專業性亦是不容置疑，期望僱主可以向他們提供工作機會。他又透露，政府各項人才計劃已收到40萬宗申請，截至2024年10月已批出25萬宗申請，當中有16.6萬人會攜同家屬來港，人才數量應足夠滿足市場需要。政府亦已成立人才服務辦公室，協助海外人才落地生根。



他續指，留住員工也是公司政策的重要部分，因此政府制訂了《好僱主約章》，推動商界及社會各界共建家庭友善管理空間，鼓勵僱主實行家庭友善措施，令員工可以生活得更好，甚至增加生育的意慾。今年有約1,600名僱主獲得嘉許，他期望有更多公司明年會報名參加約章，建造更好的僱主形象。



人才管理 重視身心健康及職涯規劃

「CTgoodjobs HR Leadership Congress 2024」共吸引逾200位人力資源行業專家參與。今年，CTgoodjobs以「Leading Change, Inspiring Growth: The New Era of HR」為主題，與業界共同探討如何制定有效的人才管理策略，從關注員工的專業發展，到重視他們的身心健康及職涯規劃。

另外，CTgoodjobs邀請了6位重量級嘉賓到現場分享其寶貴經驗及見解，包括5次代表香港參加奧運的歐鎧淳分享她創立的組織Mind The Waves，如何提升社會對精神健康的關注；註冊心理學家黃仲遠先生講解 「情緒與工作表現的關係」，還有香港賽馬會 Head of Talent Acquisition的Paul Hotchan、Dun & Bradstreet HK的Michelle Mak、ISS Hong Kong的Sari Suono-Rasehorn，以及 eMPF代表 Vivian Ng等多位業界翹楚，互相交流心得。



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