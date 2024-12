搶人才｜32間企業獲「CTgoodjobs Best HR Awards」年度僱主大獎　憑出色策略突圍

▲ 32間企業獲「CTgoodjobs Best HR Awards」年度僱主大獎

人口高齡化以及職位技能需求改變,企業也要改變策略來搶奪人才。為香港領先的一站式求職及職場資訊平台CTgoodjobs,於今(5)日假香港君悅酒店,舉辦「CTgoodjobs Best HR Awards 頒獎典禮暨 HR Leadership Congress 2024」,吸引不同行業人力資源專家聚首一堂。



除了透過獎項表彰其招聘策略、人才規劃及培訓等多方面的傑出表現,也請來人力資源行業專家,分享及探討有效的人力資源策略。



今年,「CTgoodjobs Best HR Awards」已來到第9屆,吸引72間企業參與,當中的32間企業憑出色的人力資源策略,獲得「年度僱主」大獎,數量為歷年之冠。CTgoodjobs董事王清在開幕典禮致辭時表示,每個獎項的競爭都極為激烈,而在當前充滿挑戰的勞動市場環境下,人力資源從業員仍然能展現專業精神,從制定招聘策略到推動人才規劃及設計創新的福利政策均精益求精,充分展現了專業能力、堅韌不懈的努力及勇於創新的精神。



孫玉菡:輸入技工解香港人才荒

勞工及福利局副局長何啟明在「CTgoodjobs Best HR Awards頒獎典禮2024」上表示, 人才政策是經濟發展及公司發展的重要基石,人才是否充足對於經濟而言至關重要,政府估算至2028年本港會缺乏18萬勞動力,當中有6萬人屬「熟練技術員工」,因此政府未來一年會制訂輸入技工計劃,上限為1萬人,並會制訂行業清單,列出哪些特定行業需要技術員工。



除了技術員工外,政府亦會透過高才通計劃,引入專業人才。何啟明先生表示,雖然本地人才有其優勢,但高才通的專業性亦是不容置疑,期望僱主可以向他們提供工作機會。他又透露,政府各項人才計劃已收到40萬宗申請,截至2024年10月已批出25萬宗申請,當中有16.6萬人會攜同家屬來港,人才數量應足夠滿足市場需要。政府亦已成立人才服務辦公室,協助海外人才落地生根。



他續指,留住員工也是公司政策的重要部分,因此政府制訂了《好僱主約章》,推動商界及社會各界共建家庭友善管理空間,鼓勵僱主實行家庭友善措施,令員工可以生活得更好,甚至增加生育的意慾。今年有約1,600名僱主獲得嘉許,他期望有更多公司明年會報名參加約章,建造更好的僱主形象。



人才管理 重視身心健康及職涯規劃

「CTgoodjobs HR Leadership Congress 2024」共吸引逾200位人力資源行業專家參與。今年,CTgoodjobs以「Leading Change, Inspiring Growth: The New Era of HR」為主題,與業界共同探討如何制定有效的人才管理策略,從關注員工的專業發展,到重視他們的身心健康及職涯規劃。

另外,CTgoodjobs邀請了6位重量級嘉賓到現場分享其寶貴經驗及見解,包括5次代表香港參加奧運的歐鎧淳分享她創立的組織Mind The Waves,如何提升社會對精神健康的關注;註冊心理學家黃仲遠先生講解 「情緒與工作表現的關係」,還有香港賽馬會 Head of Talent Acquisition的Paul Hotchan、Dun & Bradstreet HK的Michelle Mak、ISS Hong Kong的Sari Suono-Rasehorn,以及 eMPF代表 Vivian Ng等多位業界翹楚,互相交流心得。



