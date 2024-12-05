不明疾病｜剛果爆不明疾病錄79死逾300人感染　衛生防護中心加強機場健康篩檢

▲ 衛生防護中心。（資料圖片）

剛果民主共和國出現暫時原因未明疾病的感染群組，至今已錄79宗死亡個案。衞生署衞生防護中心今日（5日）表示，已即時在機場加強對由非洲中轉站抵港航班的旅客進行健康篩檢。

中心指，已主動向世界衞生組織、非洲疾病預防控制中心及剛果衞生當局索取進一步資訊。根據剛果衞生當局公布的資料，當地寬果省其中一個地區自10月下旬起，錄得79宗因感染原因未明的疾病而死亡的個案，另有超過300人受感染。大部分患者為15歲以上人士，病徵包括發燒、頭痛、流鼻水、咳嗽、呼吸困難和貧血。

無直航班機 加強中轉站抵港客醫學檢查

中心表示，自10月至今，衞生署沒有收到有市民或旅客從剛果抵港後，罹患不明疾病的呈報。而現時剛果沒有直航班機來往香港，中心已向業界了解，從剛果來港的旅客一般可選擇的非洲中轉站，包括南非約翰內斯堡及埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴。中心已即時在機場加強對由上述中轉站抵港的航班的旅客進行健康篩檢，包括安排港口衞生人員在相關航班閘口為旅客進行體溫監測、對出現病徵的旅客進行醫學評估，並將對公共衞生有影響的感染個案轉介到醫院作醫學檢查。



中心提醒，市民若計劃前往當地，應提高警惕，時刻注意個人和環境衞生，避免前往人多擠逼的地方及與病人接觸。回港後若身體不適，應盡快就醫及主動告訴醫生相關旅遊史；又指衞生署會繼續密切監察當地情況及世衞的相關資訊，因應風險評估，採取適當措施，保障市民健康。

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