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羅淑佩陳美寶「轉跑道」　官場料一女處長大機會接任常秘

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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【陳美寶 / 羅淑佩 / 黃偉綸 / 陳穎韶】「雙雄」被免職，兩位女常秘陳美寶和羅淑佩接棒，她們本身的職位又會由誰接任？政圈預料，財政司副司長黃偉綸太太、勞工處處長陳穎韶很大機會「上位」。

1994年加入政務職系的陳穎韶，曾服務多個政策局及部門，包括房屋署、保安局、前政制事務局及民政事務總署，亦曾先後出任公務員事務局、教育局、財庫局副秘書長，2022年4月晉升為首長級乙一級政務官（D4），2022年9月26日出任勞工處處長，2024年4月晉升首長級甲級政務官（D6）。

「雙雄」被免職｜問責班子再多兩位女將　一文看清高官、議員評價

陳美寶任運輸及物流局局長、羅淑佩任文化體育及旅遊局局長。(馮漢柱攝。)

倘陳穎韶真的接任房屋局常任秘書長，由於房屋局屬財政司轄下，特別是黃偉綸主責解決劏房問題，兩公婆屆時可「拍住上」。

官場料有剛升D6不久的政務官可坐「直升機」。

另外，羅淑佩昨日說，作為新任局長，會第一時間去了解相關工作，同時會交新朋友，見老朋友，去認識對口的所有朋友，以及對口機構。據聞，周二羅出席立法會午宴時，已提前向對口的「議員」漏口風，稱日後要多與其交流，相關議員一開始不明所以，昨日方知對方話中意。

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