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JUPAS｜4.3萬人報名升1成近5年高　議員憂涉考試移民促公布受養人數字

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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有學生輔導顧問指，聯招申請人數上升或涉受養人申請，但亦可能涉DSE升讀本地大學分數降低，令港生負笈海外減少。（資料圖片）

昨日截止的大學聯招（JUPAS）首輪申請有近4.3萬人報名，按年升近1成，至少創2020年以來新高。議員質疑或涉未有來港定居的「人才」受養人、屬「惡性個案」，促當局公布數字，以應對「考試移民」問題。

本港近月出現考試移民爭議，有內地中介推介家長以「走漏洞」模式，申請「高才通」在內多個人才計劃，令子女持有「受養人簽證」、以符合本港大學招生安排下第5類本地學生「LS5」定義，報讀本港8大並獲公帑資助學費。教育局曾於10月稱會考慮重新檢視大學收生採用的本地生定義。

受養人簽證數字　聯招處拒提供

大學聯招首輪申請周三（4日）完結，大學聯招處今回覆，本年度接獲42,916宗申請，按年增3,618人、9.2%，升幅顯著；對照聯招處8月回覆歷年最終申請人數，高於2020年的41,664人，亦是繼2021年後再重上4萬人水平。本報查詢「LS5」類別申請人數，處方稱屬「個別申請狀況」未能提供。

立法會議員張欣宇早前接獲家長求助反對上述考試移民，他向本報指聯招申請上升，部分人料屬真正有來港定居的人才，但或同時涉及人才未有真正來港的惡性個案。他指大多數求助家長歡迎人才計劃，惟政府至今未公布相關入學數字，故難分析有多少宗不良個案。

學友社學生輔導顧問吳寶城亦指，聯招申請人數上升有機會涉及人才計劃受養人申請，但亦可能涉DSE考生升讀本地大學分數降低，令港生負笈海外減少所致。他認為近年文憑試競爭減，有人才因考慮子女升學而參與相關計劃對港是好事。

直資學校議會主席陳狄安表示，人才計劃及移民港人回流會帶動聯招報名上升，但提及高才通計劃剛於前年底實施，近年較少聽聞有人才子女來港插班入讀高中，故受養人佔聯招報名人數比例，需由當局公布才得知。

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教大文化傳承教育　43人爭1學位

張欣宇提到，英國等地亦有方法分辨來港學生資格，例如是否有當地學籍，認為本港亦需避免有人以人才計劃「搖身一變」取得本港學位。陳狄安則指，如有學生透過父母取得本港居民身份，先在本港讀中學，其後才報讀本港大學，是較為合情合理。

至於首輪聯招十大競爭最激烈（以Band A計算）的學士課程中，教育大學佔4個，其中「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」首次上榜，平均43人爭一學位。多個體育及運動科學課程續受歡迎，教大及中大的相關課程競爭同樣激烈，其中教大課程，41個申請者爭一個學位。其餘競爭大的課程包括社工、幼教、以及犯罪學等。

以Band A報讀人數計算，較熱門課程包括中大理學士課程錄1,885宗申請，港大護理連同專修組別共錄1,711宗申請。

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