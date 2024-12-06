瓊瑤新抱丨瓊瑤輕生前不找兒子找新抱到家 何琇瓊首發聲揭真實婆媳關係
撰文： 文體藝online
發布時間： 56 分鐘前
最後更新： 46 分鐘前
【瓊瑤 / 瓊瑤新抱 / 瓊瑤兒媳】台灣著名作家瓊瑤在（12月4日）於淡水住所輕生，終年壽86歲。而她在自殺輕生前，特別告知要新抱何琇瓊「來家裡一趟」。
事因在瓊瑤離世後，陳維中向警方透露，在事發前一天晚他和妻子才和瓊瑤一起吃飯，當時瓊瑤還交代新抱「明天（12月4日）中午來家裡一趟」。
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瓊瑤新抱丨瓊瑤事業得力助手
很多網友知道此事後化感奇怪為何瓊瑤在「臨走前」不是找兒子陳維中，卻是找新抱，紛紛表示「不理解」、「很恐怖」，同時認為此事會對何琇瓊心理留下巨大陰影。
事實瓊瑤和何琇瓊除是婆媳關係外，兩人還是事業上拍檔，瓊瑤出席活動常由新抱作伴。瓊瑤離世後，一直不接媒體電話的何琇瓊終於打破沉默首度發聲，在昨日（12月5日）於私人朋友圈簡短寫下：「思念常在 精神永存」，以8個字來悼念奶奶。
何琇瓊主修傳播科系，早期參與多部瓊瑤作品，比如她是劇集《還珠格格》的製作人，瓊瑤在2018年曾宣布：「我已年邁，我手中的IP，將交給年輕的一代，由琇瓊主導。」可見是瓊瑤事業上最重要助手甚至接班人。
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