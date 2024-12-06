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安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命  

兒童健康

撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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玩具包含1支針筒和1個軟膠啫喱質地人形公仔，存在安全隱憂！

【兒童玩具/安全隱憂/針筒玩具】家長們向來十分關注兒童玩具安全問題，近日有家長群組瘋傳有學生帶了一套玩具回校，該玩具包含1支針筒和1個軟膠啫喱質地人形公仔，玩法是將針筒注射到玩具，令其身體鼓脹，由於針頭極尖，與一般針筒無異，令家長心慌慌，擔心小朋友誤將空針注入人體恐致命！

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恐怖玩具｜針頭極尖超危險 已流入香港

內地去年有一款名為「萌寵擠痘痘」的減壓玩具，這款玩具價錢便宜，在淘寶就可以買到，結果迅速流行於內地校園，但其附贈的針頭工具極尖，讓不少家長擔心安全性，認為不適合兒童使用。豈料近日竟有類似玩法的玩具流入香港校園，在各個小學和幼稚園家長群組引發討論！

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恐怖玩具｜家長去信校長求關注

有一則疑似是家長發現小朋友帶該玩具回校後，隨即去信校長的訊息：

各位校長：

本校今天發現有學生帶了一套玩具回校(1支針筒+1個軟膠啫喱質地人形玩具）。學生說是在深水埗區玩具店購買的，售價約5元。
此玩具極之危險，針頭鋒利。
玩法是將針筒打入該人體玩具的任何一個部位，令該身體部位鼓脹起來。
若學生將針筒空氣注射入「真實的人體」內，必構成生命危險。
請大家密切留意。
現附上此套玩具的圖片及玩法短片。

影片中見到一個大約成人母指大小的人形公仔，質地是軟膠啫喱，當在其身體注射附贈的針筒，受注射的身體部份就會鼓脹，最令家長震驚的是，針筒呎吋比公仔還要大，而針頭極尖，與一般醫學使用的針筒針頭根本無異，若果將空氣針注射到真實人體，恐會構成生命危險！

同場加映：家居7大陷阱

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恐怖玩具｜家長網民：空針打落第二個人度即死

有家長在群組激動表示：「如果啲小朋友唔知，打支空針落第二個人度即死！你哋都叫小朋友留意吓身邊，唔止學校，even clubhouse（會所），公園有冇人玩呢啲玩具，如果見到即刻離開十萬丈遠。」其他家長亦表現極度擔心，紛紛認為很恐怖，亦希望學校老師多加留意。

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