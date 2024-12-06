香港盛事丨紅球計劃一連10日全港展出 知名立體裝置閃現10個地標【附地點】

由美國藝術家Kurt Perschke 創作的紅球計劃被譽為「世界上最有韌力的街頭藝術作品」，這件風靡全球的立體裝置遊歷世界，融入城市角落，組成一道獨特的城市風景。今年 12 月 6 日至 15日，紅球計劃即將登陸香港，成為巡展自 2001 年開始的第 48 站。

這件備受觀眾矚目與喜愛的公共藝術作品在展覽期間，每日都將出現在一個新地點。觀眾可與紅球「親密互動」，創造一系列創意爆棚、藝術與建築美學交織的互動體驗。

紅球巡展香港均免費入場，邀請現場觀眾以嶄新視角感受香港紅球將在 10 天巡展期間，每天出現在一個新地點，展出時間從早上11點至下午6點，全城將化身為藝術作品的舞台，邀請行人與紅球連結互動，創造紅球巡展香港的其中一幕。

10個地標皆由紅球計劃藝術家親身到港實地勘察後挑選，他認為選址也是藝術作品創作的重要一環。Kurt 續道：「紅球只是一個物件，結合場地、觀眾和紅球的互動，讓建築與行人展現的活力交相輝映，這才是藝術表演的精髓所在。」

紅球將於今日（星期五）在中環10號碼頭首度亮相，被巧妙地「塞」進碼頭的結構，與背後標誌性的維港海景相映成趣，邀請香港市民和遊客憶記歷史上不斷變化的香港海岸線。

• 12月7日（星期六），紅球將「彈」到對岸的九龍半島的尖沙咀，融入香港藝術館（HKMoA），並於 12 月 8 日（星期日）在海旁的藝文聖地西九文化區藝術公園展示。紅球將跳出博物館至公共空間，深化紅球計劃背後令藝術變得觸手可及的理念，讓此站成為文化沉浸的目的地。

• 12月9日（星期一），紅球將出現在遮打道香港板球會原址——中環的遮打花園。觀眾們將準備重新認識這個曾為香港板球會運用了 124 年的場地，以及周遭環繞著過去、現在和未來的建築。

•12月10日（星期二），紅球將再次越過海港，抵達位於尖沙咀的九龍公眾碼頭，此處壯觀的天際線幾乎每十年都會變化一次，讓參與者深思城市的發展。

• 12月11日（星期三），將抵達位於金鐘的亞洲協會，這座建築猶如在垂直都市中的一片水平綠洲，同時突顯了這座推廣藝術、文化及公共藝術的文化地標在活化保育古蹟上的成果。

•12月12日（星期四），紅球回歸中環，造訪怡和大廈，紅球將被「塞」進香港第一座以其圓形窗戶而聞名的摩天大樓。

•12月13日（星期五），巡遊至赤柱，其名稱源自於「紅柱」。漁民、渡船乘客和戶外用餐者將在卜公碼頭遇見紅球。

• 12月14日（星期六），紅球將「移師」至香港最受歡迎的「城市巨肺」——維多利亞公園模型船池旁的八角亭。

• 最後一天，紅球將停留在太平山頂的獅子亭，呈現一個猶如反地心吸力般的獨特城市景觀。

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