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親子好去處丨史諾比去咗葡京過聖誕　花生迷齊齊「葡一葡」

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 20 分鐘前

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娛綜合推出「史諾比冬日假期」主題設施，更與噴射飛航合作推出「暢遊澳門套票」，讓一眾花生迷有機會乘搭史諾比噴射飛航，在諾比陪伴下一路同行，同渡歡樂假期。

聖誕佳節將至，適逢《花生漫畫》75 周年，澳娛綜合推出「史諾比冬日假期」主題設施，澳娛更與噴射飛航合作推出「暢遊澳門套票」，讓一眾花生迷有機會乘搭史諾比噴射飛航，在諾比陪伴下一路同行，同渡歡樂假期。

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澳娛綜合宣布即日起至1月5日，於澳門上葡京綜合度假村推出「史諾比冬日假期」主題設施，度假村內設有多個主題打卡熱點、主題美食、期間限定紀念品、主題工作坊以及住宿套票等，為旅客打造繽紛節慶假期。

進入度假村前，兩隻壯觀大型史諾比已在門口熱情地送上節日祝福。跟隨著遍佈每個角落的可愛足跡，進入一樓的史諾比冬日世界，仿如走進漫畫的溫馨場景之中。「花生米」除了探訪3.2米高的史諾比、史諾比的標誌紅色狗屋、糖果聖誕樹及繽紛薄荷糖等主題聖誕裝置，更可與史諾比、查理．布朗、露萊納斯、莎莉．布朗多個角色合照留念。

「花生迷」亦可到《花生漫畫》紀念品期間限定店，搜羅特色紀念品，包括多款史諾比印花T恤和手提布袋；史諾比抱枕、史諾比公仔鑰匙扣和史諾比陶瓷餐具套裝等，還有上葡京限定的澳門特色鑰匙扣，定必滿載而歸！場內更設有「史諾比花店」、「黃色巴士站」及「聖誕倒數日曆」等主題佈景，不妨留倩記下美好時刻。

踏上三樓的「綠茵勝境」花園，更可在歐式庭園美景中打卡六大經典角色的大型雕塑。經典角色史諾比及查理．布朗也將於指定時間現身度假村，近距離與粉絲們一起拍照，同享歡樂時光。

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此外，上葡京大堂酒廊將變身期間限定史諾比主題餐廳，呈獻一系列「花生」餐飲。粉絲將在四隻大型史諾比公仔以及10隻聖誕主題的胡士托懷中，共享精緻主題美食，包括「史諾比咖哩香脆雞扒飯」和「史諾比番茄豬肉餅飯」等；各款特色飲品如「史諾比熱朱古力」、「史諾比士多啤梨抹茶鮮奶」、「史諾比棉花糖拿鐵」、「史諾比的冬日紅茶」亦不容錯過，搭配史諾比造型棉花糖和薑餅，模樣慵懶可愛，滋味與萌度兼具。

粉絲們更可參與史諾比主題工作坊，一家大小共同發掘摺紙手作樂趣，或愛侶親手製作史諾比與好友造型的針氈羊毛帽，不僅是佳節禮物首選，更是注滿成就感和節日回憶的最佳紀念。

旅客亦可預訂「暢遊澳門套票」，入住《福布斯旅遊指南》五星的澳門上葡京或THE KARL LAGERFELD澳門的豪華住宿、尊享自助山雙人早餐，以及有機會乘搭獨家史諾比噴射飛航的港澳來回船票，盡情投入這場難得的史諾比夢幻之旅。

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