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TOPick會員有獎｜挪亞方舟聖誕呈獻「星域探旅」　送你「挪亞方舟親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」 (42份)

親子好去處

發布時間： 2024/12/10 18:53

最後更新： 2024/12/10 18:53

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

香港挪亞方舟聖誕呈獻「星域探旅」
初嘗駕駛太空船及無人機 接受太空人訓練
人寵共樂 帶愛寵走進「毛孩小宇宙攝影區」

香港挪亞方舟於2024年12月21日至2025年1月1日期間 (逢星期六、日及公眾假期) 推出「星域探旅」，讓本地的大小朋友即使留港度假，也可探究林林總總的航天任務，踏上一趟超乎想像的宇宙冒險之旅。 其中包括:

  • 體驗極速衝上外太空的「衝天太空艙」
  • 跳進宇宙飛船模擬駕駛艙的「星際太空人訓練營」
  • 在月球上採集岩石的「機械人探月工程 」
  • 勇闖星幻宇宙穿越障礙的「無人機星幻歷險」
  • 趣味好玩的活動 -- 拯救被困太空人的「太空救援任務」、發揮手藝心思的「太空人Buddies 製作室」及「智萌太空人擴香石 DIY」。
    • 點擊圖片放大
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    期間場內亦設置「毛孩小宇宙攝影區」，寵物主人可為摯愛毛孩穿上太空人主題服飾，在多個星際主題的場景前拍下一幅幅萌照。

    活動詳情：

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    更多「星域探旅」之活動詳情，請瀏覽 https://www.noahsark.com.hk/tra/2024christmasevent.jsp 

    除此之外，酒店亦特別帶來「星宇漫遊」及「飛行歷險」兩大全新升級主題房，以啟迪小朋友對航天科技及太空探索的好奇心，呼應香港挪亞方舟園內的「星域探旅」主題活動，讓客人入住星際主題客房可沉浸於浩瀚穹蒼，並在戶外濱海餐廳享用璀璨美饌「Chill饗海景燒烤盛薈」，成就難忘的聖誕旅程！

    點擊圖片放大

    *凡於「星域探旅」之舉行日子，可享門票買2送1優惠。凡惠顧兩張遊客門票可獲贈1套10個遊戲代幣及總值HK$100 現金券，遊戲代幣可用於參加部份活動，而現金券則可作園內購買精品及輕食之用。

    *帶同寵物進入主題公園之遊客，須為愛寵購買「寵物門票」。

    酒店推出「星際翱翔」主題客房住宿套票

    「星宇漫遊」主題房

    映入眼簾是精心打造的萌趣火箭造型攬枕與智萌太空人咕𠱸，並配合星系圖案的帳篷、地氈與寢具，營造出漫遊浩瀚宇宙的氛圍，讓一家大小盡情投入星幻探險旅程，更可激發小朋友對航天科技的求知慾。

    「飛行歷險」主題房

    房內滿載航空領域的玩味元素，包括充滿探險色彩的飛機模型、綴滿飛行主題圖案的地氈及床被、以及萌趣飛機及白雲造型的軟綿綿攬枕等，一家人可盡情打卡留念的同時，亦可啟動飛行旅程模式，體驗衝上雲霄感受飛翔及海外度假的喜悅！

    此外，凡於2024年12月29日入住挪亞方舟度假酒店或太陽村莊的住客，更可免費參加由馬灣公園二期協辦的「夢幻星夜快拍」課程，讓冬日晚上更迷人！參加者可輕鬆運用智能手機拍攝璀璨星空，並學習如何運用手機捕捉冬季星辰。課程涵蓋星座識別、觀星知識、天文App使用，並提供專業配件分享處理星空照片，助你為親友拍攝浪漫星空人像，捕捉聖誕夜的溫馨！

    *活動只適合於2024年12月29日下榻挪亞方舟度假酒店或太陽村莊的住客及8歲或以上之人士；活動時需使用iPhone 或Android系統智能手機；名額有限，有關報名詳情，請向客房預訂部查詢。

    更多詳情，請參閱「挪亞方舟度假酒店」網站

    *請注意： 10個遊戲代幣只限2024年12月21日至2025年1月1日(逢星期六、日及公眾假期）「星域探旅」活動期間於挪亞方舟現場兌換及使用，如得獎者於非活動期間入場，則無法兌換及使用遊戲代幣*

    TOPick 新聞 送出「挪亞方舟親子套票（大人及小童入場券各一張）及10個遊戲代幣」(價值$356)(42份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

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    遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

     

    條款及細則：

    • 截止日期：12月16日（星期一）（23：59）
    • 公佈得獎：12月17日（星期二）
    • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
    • 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
    • 此活動新會員優先。
    • 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
    • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
    • 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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