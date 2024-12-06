親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

▲ 尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二，$329起任食龍蝦、鱈場蟹腳、蠔皇鮑魚。

【自助餐優惠/酒店Buffet/聖誕自助餐】香港尖沙咀凱悅酒店推出自助餐買二送二優惠，12月6日中午12時於KKday網站開搶，人均低至$329，接近半價就可任食冰鎮海鮮、即煎鐵板燒等，晚餐更有波士頓龍蝦兩味、鱈場蟹腳，是一家人歡度假期的好選擇！

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自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助晚餐推介

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳自助晚餐招牌菜包括：周末供應的可持續發展波士頓龍蝦兩味（新鮮即烚、中式或泰式烹調）、燒美國有骨肉眼及天多利美饌等。另外，亦有越南養殖蝦、海螺、青口、阿拉斯加鱈蟹腳、黃鰭吞拿魚、帶子、大西洋三文魚等海鮮。

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自助餐優惠｜一星期7天不同主題美饌

酒店一星期7天推出限定主題美饌，每天供應各色各樣的環球菜餚：

星期一「海鮮美饌」 ：印度香料海鮮飯、天多利羊架、天多利虎蝦

：印度香料海鮮飯、天多利羊架、天多利虎蝦 星期二「泰式風情」 ：泰式火山排骨、泰式蒸原條海鱸魚、泰式炒金邊粉

：泰式火山排骨、泰式蒸原條海鱸魚、泰式炒金邊粉 星期三「亞洲風味」 ：台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、瑤柱鮑汁荷葉飯

：台式三杯雞、新加坡麥皮蝦、瑤柱鮑汁荷葉飯 星期四「香辣之夜」 ：川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排

：川味辣子雞、水煮酸菜魚、韓式烤牛小排 星期五「滋味蟹饌」 ：燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼 蟹

：燒皇帝蟹腳、巴馬臣芝士輪拌蟹肉意大利飯、生滾蟹粥、炸軟殼 蟹 星期六至日「海鮮盛宴」：香濃蟹肉湯、泰式菠蘿海鮮炒飯、蠔皇鮑魚

自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助午餐推介

自助午餐選擇亦十分豐富，包括多款續日式海鮮刺身及壽司、用冰鎮海鮮如越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等。其他無限供應的美食包括日式、西式、中式、印度美饌、精選天婦羅、燒烤、即煎鐵板燒等時令美食，以及多款自家製精選甜品等。

自助餐優惠｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二

香港尖沙咀凱悅酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年12月6日12:00至12月12日23:59

用餐日期：2024年12月8日至2025年1月10日

地址：香港尖沙咀河內道18號香港尖沙咀凱悅酒店大堂凱悅咖啡廳

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】自助晚餐

用餐時間：18:00 – 22:00

優惠價：

星期一至四 $1,796/4位，平均$449/位（原價$3,292/4位）

星期五至六，公眾假期及前夕 $2,132/4位，平均$533/位（原價$3,908/4位）

星期日 $1,892/4位，平均$473/位（原價$3,468/4位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 快閃限量搶 –買二送二】自助午餐

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六至日 $1,316/4位，平均$329/位（原價$2,411/4位）

預訂連結：【KKday網站】

（已包括原價加一服務費）

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