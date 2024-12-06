  • 23°C
香港時間：2024126日 (五) 13:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

亞姐工傷丨前亞姐移美兩度患癌護老院工作受重傷 　頸椎移位無良僱主再迫開工

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 楊潤雄 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

前亞姐陳秀茹移美兩度患癌護老院工作受重傷

【陳秀茹/頸椎移位/工傷】47歲的前亞姐陳秀茹自早年移居美國後，便主力從事廚師工作，惟不幸的是，她兩度患癌，去年6月於冷凍房取食材時，更急不幸被約12磅的蛋糕及冷凍批意外跌落而擊中頭部，並因頸椎移位需多次手術，但僱主迫開工，醫療花費已近百萬港元。

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

移居美國多年的前亞姐陳秀茹（Suki）接受東張西望訪問時指，去年4月開始於美國一間護老院當副主廚，入職初期，已感不太對勁，因為上司未得到她同意，便已經多次要求她連續上班7、8天。而意外發生於她入職一個月後，當天她在雜亂無張的冷凍庫尋找食材時，突然被意外跌落的蛋糕及冷凍批擊中。由於蛋糕及冷凍批重量共達12磅，她形容當下感覺是被很硬的石頭擊中頭部。

我聽到頸部傳來咔一聲....10分鐘後我馬上暈倒。

Suki被送到急症室時，原以為只是普通的拉傷肌肉，但後來她卻發現左手有麻痺情況，頸一伸直便會作嘔，更令她氣忿的是，她放了5天病假，還未痊癒，已被上司迫復工。由於她復工一個月後，身體仍然非常不適，她於是再去求醫，並照磁力共振(MRI)檢查，才發現頸椎神經受嚴重擠壓。

C5及C7已經塌了，壓住神經線，最嚴重時雙手同頸都動不了！

點擊圖片放大
+10
+9

Suki於是10月被安排做大手術冀，她指「攞咗兩塊頸椎間盤出嚟，我呢度鑹晒鐵片！」而受訪期間，Suki更突然叫痛：「哎呀…有啲痛，你等等！」，令主持廖倬竩當場受到驚嚇，Suki形容痛感如「好似畀人扯開咗個身咁。」Suki又指儘管手術完成，但自己身體仍然大不如前，不但常發抖，左手左腳更經常麻痺。手術費花近百萬港元，她指儘管醫療費用有指可向護老院追討，但出院後到藥房購藥費用卻被通知不受保，令她亦不知如何是好。

目前單身的陳秀茹，慶幸有當地一對夫婦好朋友貼身照顧，不過她對前景亦非常傍徨，尤其了解到自己很大機會不能再從事她熱愛的廚師工作。她亦借自身經歷，提醒有意到外地打工的香港人要小心及有所準備。

落選亞姐兩度患癌

陳秀茹於1995年曾參選亞姐，落選後更參與拍劇及電影工作，不過卻未見氣色，於是到了2007年，她決定移居美國，並去學廚，之後從事廚師工作。惟2015年她發現左胸有良性水瘤，翌年又發現乳房有異常硬塊，證實患上乳癌，未幾又發現下巴位置有皮膚癌。加上是次的嚴重工傷，手術後頸上更留下一道長4吋的疤痕，她的人生可算相當慘情。

點擊圖片放大
+6
+5

相關影片:

癌症殺手︱已故港姐司馬燕被揭患胃癌細節　好友勸戒1高危習慣 曝家族胃癌史

女神崩壞︱44歲神顏影后生圖流出驚見浮腫面容極深法令紋 神隱1年被傳患癌懷第四胎

聽覺健康｜KOLOR主音蘇浩才疑耳中風左耳突失聰 感激老婆盧巧音機警搵醫生【附醫生拆解突發性失聰成因】

劉家昌驚傳離病逝｜劉家昌驚傳離世享年81歲 傳腦及肺部有腫瘤

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
13:43 2024/12/05
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從　台北豪宅估值5億林青霞曾到訪
15:58 2024/12/05
瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從　台北豪宅估值5億林青霞曾到訪
大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌　抗癌半年無好轉宣布放棄化療
今日 10:30
大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌　抗癌半年無好轉宣布放棄化療

你可能感興趣

瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
13:43 2024/12/05
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從　台北豪宅估值5億林青霞曾到訪
15:58 2024/12/05
瓊瑤離世丨 瓊瑤25億人民幣身家何去何從　台北豪宅估值5億林青霞曾到訪
大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌　抗癌半年無好轉宣布放棄化療
今日 10:30
大腸癌｜繪畫女網紅患大腸癌　抗癌半年無好轉宣布放棄化療
健康問題 網絡熱話 東張西望 作嘔 病假

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運