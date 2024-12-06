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潮物速報｜本地人氣潮牌ad-lib 20周年 限量Remake Champion衛衣+別注產品登場

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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一向深受年輕人歡迎的本地潮牌ad-lib踏入20周年！為了慶祝，品牌推出限量Remake Champion衛衣及一系列別注商品，各位潮人要留意了！

ad-lib 20周年其中一個最矚目的計劃，莫過於重製20件Champion經典衛衣（$1,200）！衛衣以棒球褸作為設計藍本，縫上1至20號，象徵品牌20同年。而且融入拼布元素,加入民風、牛仔、Safari及異素材等，製作出獨一無二的作品。

值得留意的是，每件衛衣左下角的「車嘜」均印有ad-lib團隊的理念金句，件件不同！即日起於ad-lib葵芳新都會及旺角Moko門店展出及訂購，先到先得！

除了20年Remake衛衣，T-Shirt當然少不了！20週年別注Tee設計以代表品牌即興精神的ad-lib魚仔logo及「20週年」圖案為本，加上今年企劃主題「Here we Grow」及品牌口號「Life is Now」的手寫中文字樣。T-Shirt只售$300，即日起於ad-lib官網限定發售。

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其他別注商品包括聯乘港廠製作「ad-lib x TWEMCO 20週年限量鬧鐘時計」，TWEMCO更為全球第一家致力於全自動翻頁時鐘的製造商！經典半圓形翻頁鐘($1,180），純白外形加上ad-lib標籤性的品牌顏色，翻頁聲音清脆俐落。做擺設一流，家居品味立即Level up。

講起ad-lib，自然會想起PJai！柴犬一向是港人至愛之一，今次更會推出「ad-lib 20cm別注版Sofubi搪膠吉祥師Pjai」招財柴犬仔（$980），以日本Sofubi人手打造及人手上色，頭、手均可郁動，超級可愛！將於12月下旬於ad-lib門店發售。

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