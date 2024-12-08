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聖誕好去處2024｜香港醫學博物館推限量器官掛飾　感冒菌/子宮/胰臟/大腦公仔歡度聖誕節

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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【聖誕好去處2024/香港醫學博物館器官公仔】千呼萬喚器官匙扣終於再度登場！香港醫學博物館為慶祝聖誕節，特別推出限量版聖誕掛飾，包括聖誕感冒、聖誕流感、聖誕子宮、聖誕胃痛等趣怪公仔，為家中增添有趣的節日儀式感！

香港醫學博物館推出限量版聖誕器官掛飾，幫你打造一棵最獨特的聖誕樹。（官方圖片）

香港醫學博物館｜網絡熱爆聖誕子宮吊飾

香港醫學博物館推出聖誕特別版掛飾，將不同身體器官和病菌化身成趣怪公仔！除了有爆紅的聖誕子宮，還有聖誕神經細胞、綠色抗體、雪花紅細胞、雪人白細胞、聖誕感冒、聖誕流感、聖誕胃痛等非常有趣，館內設有限購政策，每人每款式最多購買2個，每人最多購買10個，希望更多喜歡博物館的朋友們擁有鑰匙扣的快樂與幸福。

購買後，別忘了曬出你的博物館鑰匙扣，使用 #香港醫學博物館 #香港醫學博物館公仔標籤，香港醫學博物館將抽出3位點贊最多的幸運兒，贈送博物館最新款的冰箱貼！

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香港博物館2024｜18大香港博物館合集　免費入場探索科學+歷史+藝術【附開放時間及地址】

香港醫學博物館｜聖誕及元旦假期安排 

隨著節日季到來，香港醫學博物館將調整開館時間，特別假期安排如下︰

節日假期安排開館時間
星期二至星期六上午10時至下午5時
星期日及公眾假期下午1時至5時
星期一、聖誕節、元旦、及農曆新年初一至初三休息
聖誕節前夕、農曆新年前夕上午10時至下午3時

入場費用

 入場費
成人$20
全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及6歲以下小童$10
家庭套票$50

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