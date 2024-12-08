聖誕好去處2024｜香港醫學博物館推限量器官掛飾 感冒菌/子宮/胰臟/大腦公仔歡度聖誕節
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
【聖誕好去處2024/香港醫學博物館器官公仔】千呼萬喚器官匙扣終於再度登場！香港醫學博物館為慶祝聖誕節，特別推出限量版聖誕掛飾，包括聖誕感冒、聖誕流感、聖誕子宮、聖誕胃痛等趣怪公仔，為家中增添有趣的節日儀式感！
香港醫學博物館｜網絡熱爆聖誕子宮吊飾
香港醫學博物館推出聖誕特別版掛飾，將不同身體器官和病菌化身成趣怪公仔！除了有爆紅的聖誕子宮，還有聖誕神經細胞、綠色抗體、雪花紅細胞、雪人白細胞、聖誕感冒、聖誕流感、聖誕胃痛等非常有趣，館內設有限購政策，每人每款式最多購買2個，每人最多購買10個，希望更多喜歡博物館的朋友們擁有鑰匙扣的快樂與幸福。
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香港醫學博物館｜聖誕及元旦假期安排
隨著節日季到來，香港醫學博物館將調整開館時間，特別假期安排如下︰
|節日假期安排
|開館時間
|星期二至星期六
|上午10時至下午5時
|星期日及公眾假期
|下午1時至5時
|星期一、聖誕節、元旦、及農曆新年初一至初三
|休息
|聖誕節前夕、農曆新年前夕
|上午10時至下午3時
入場費用
|入場費
|成人
|$20
|全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及6歲以下小童
|$10
|家庭套票
|$50
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