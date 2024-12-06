口腔健康｜牙科街症年底轉網上登記　明年首季起青少年獲私營牙科服務200元資助

▲ 調查揭4至5成學前兒童有蛀牙經驗 ， 衞生署籲家長留意。（馮漢柱攝）

衞生署口腔健康及牙科護理工作小組發表總結報告，交代工作小組策略建議及政府相應行動計劃。

衞生署牙科服務主務主任醫生顧問醫生許美賢表示，1960年的調查發現 ，9成至9成半6-8歲小朋友曾蛀牙，至1961年食水加入氟，有關情況才陸續下降。今次調查發現，1成多12歲學生曾蛀牙；雖然相比過去20年，學前兒童蛀牙經驗有所下降，但仍有4至5成學前兒童有蛀牙經驗，值得家長留意。

香港平均有39.2%5歲兒童有未經治療的蛀乳齒，與世衞的9.2%數字比較，屬低水平，非常良好；12歲兒童恆齒蛀牙數目，與高中低收入國家比較，香港亦處於極低水平。

不過，成人患牙周病則有上升趨勢，有深牙周袋的患者較20年前升幅1倍，由7.1%升至14.8%，值得市民關注。調查發現，深牙袋主要發生後牙的位置，與清潔習慣有關。7成受訪成人沒有每日清潔牙縫。

醫務衛生局常任秘書長陳松青表示，政府雖然一直大幅增加牙科服務資源，但其資源使用明顯地「重治療、輕預防」；亦沒有考慮不同項目的相對成本效益。此外，亦沒有足夠的措施和手段引導及監察服務使用者，強調預防服務仍有很大發展空間。工作小組建議，將策略改為實踐「重預防、早發現、早治療」，並以『做闊做淺、做窄做深』的方向，繼續發展香港的口腔健康及牙科護理體系。

▲ 醫務衛生局常任秘書長陳松青表示，工作小組擬實踐「重預防、早發現、早治療」。（馮漢柱攝）

醫務衛生局副秘書長李力綱補充指，工作小組將推廣所有年齡層的支援，特別是加強基層醫療、延續學前兒童定期口腔檢查、引導「青少年護齒共同治理先導計劃」，以及鼓勵長者善用醫療券使用牙科服務。

為銜接小學學童牙科保健服務，衞生署早前已宣佈將於2025年首季起推出「青少年護齒共同治理先導計劃」。李力綱表示，計劃將資助13至17歲青少年使用私營牙科檢查服務的部分費用。合資格青少年需要先加入醫健通，透過共付模式自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療市場接受牙科檢查服務。其服務主要涵蓋洗牙、個人口腔護理指導，政府固定資助額為200元，而市民共付額建議水平為200元，即青少年只需支付200元即可享用私營牙科服務。

▲ 醫務衛生局副秘書長李力綱指，2025年首季將推出「青少年護齒共同治理先導計劃」，透過共付模式，市民只需支付200元即可享用私營牙科服務。（馮漢柱攝）

另外，政府亦會推出社區牙科支援計劃，為有經濟困難的弱勢社群提供緊急牙科服務，並為殘疾或特殊需要人士、高風險群組提供服務，包括提升服務量、服務點和服務範圍。

至於牙科街症方面，政府將於12月30日推出網上登記系統，市民毋須再排隊。對於此項新的登記服務，衞生署將安排社福同事，包括康健中心的職員，為有需要人士或長者提供協助，教導他們使用新系統。

2022年施政報告成立口腔健康及牙科護理工作小組，工作小組經研究本港現有牙科服務項目和配套、基層牙科服務和牙科專業人力資源等範疇後，建議政府應以提升全民口腔健康為前提，配合《基層醫療健康藍圖》的策略，以預防牙患及提升市民口腔健康整體水平為目標。

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