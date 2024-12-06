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飲食攻略·廿四節氣大雪｜冬令進補可增免疫力　中醫拆解4大保暖貼士+養生宜忌

保健美顏

撰文： 倪慧雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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【大雪／節氣／廿四節氣／養生／中醫／飲食】今日（6日）踏入廿四節氣的大雪節氣，作為冬季的第三個節氣，此時降雨量會增加、中國北方容易出現下雪，而在南方則是個「進補」的好時間。註冊中醫師陳嬿珺表示，大雪節氣氣溫下降、容易出現心腦血管疾病及胃腸道疾病，此時進補能提高人體的免疫功能，建議多食甘軟溫潤之物，可有助防病。

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廿四節氣‧大雪｜大雪節氣易誘2大疾病　醫師拆解調理要訣

陳醫師表示，大雪節氣因氣溫下降，容易誘發以下2大病症：

  • 心腦血管疾病：冬季室內外溫差很大，人體在這種環境中血壓容易出現波動，寒涼環境中，血液粘稠度也會增加，更易產生血栓，從而導致心肌梗死或腦梗死。
  • 胃腸道疾病：由於人體受冷，神經系統高度興奮，影響消化腺的正常分泌活動，是胃腸黏膜受到比平時更強的刺激，導致潰瘍的產生或復發，此時胃腸道潰瘍發病率此時亦會升高。

除此之外，天氣寒冷亦是面癱多發之時，面癱的原因有很多，病毒感染、炎症、自身免疫等均有可能引起面癱，不少人於溫暖的室內出門吹了冷風，或者晚上洗頭沒擦乾又受冷，誘發面癱，雖然大部分面癱患者都可恢復痊癒，但亦有人遺留下口眼歪斜後遺症；另外氣溫變化對於皮膚亦是一種刺激，冬季皮膚病的特點是瘙癢，尤其老年人容易出現全身或者小腿前皮膚瘙癢、乾燥、鱗屑脫落，瘙癢難忍；在醫院皮膚科就診時，往往會診斷為冬季瘙癢症或皮脂缺乏性濕疹。

廿四節氣‧大雪｜大雪節氣4大保暖貼士

大雪節氣應要注重保暖，陳醫師則提出以下4大保暖貼士：

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  • 大雪節氣4大保暖貼士｜1.記得帶頸巾，可以保護我們的大椎穴、預防感冒
  • 大雪節氣4大保暖貼士｜2.注意足部保暖，艾灸湧泉穴，可以幫助補腎，補暖
  • 大雪節氣4大保暖貼士｜3.輕微做運動，八段錦，太極都是比較好的動作，保護身體產熱。
  • 大雪節氣4大保暖貼士｜飲用暖身茶飲，例如生薑甘草茶

廿四節氣‧大雪｜大雪節氣7大養生食材

陳醫師解釋指，中醫認為大雪有防寒氣、補氣血節氣食俗，飲食調養以「溫補助陽，補腎壯骨」為原則，可多食以下6大養生食材：

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  • 大雪節氣7大養生食材｜生薑
  • 大雪節氣7大養生食材｜南棗
  • 大雪節氣7大養生食材｜黑豆
  • 大雪節氣7大養生食材｜芝麻
  • 大雪節氣7大養生食材｜肉類
  • 大雪節氣7大養生食材｜蓮藕
  • 大雪節氣7大養生食材｜淮山

    • 廿四節氣大雪｜烏雞白蘿蔔湯

    另外，陳醫師亦推介一款適合大雪節氣飲用的湯水，具補血理氣功效，對調理腸胃及補氣血皆有脾益：

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    材料：烏雞 半隻，白蘿蔔 1條，薑片 適量，紅棗 3粒，枸杞 10g ，料酒 適量，鹽 適量。

    做法：

    • 烏雞清洗乾淨，再把它砍小塊後冷水下鍋；
    • 加入幾片薑，一勺料酒，大火煮開，撇去浮沫，再將烏雞撈出清洗乾淨；
    • 將烏雞放入湯鍋中，加入幾顆紅棗，再加入適量的清水，煮滾，轉小火慢慢煲1個小時；
    • 白蘿蔔削皮，對半切開，切成大小均勻的小塊；
    • 烏雞煲夠時間後，加入白蘿蔔，繼續煲20分鐘；
    • 最後加入枸杞，加入一勺鹽，繼續煲5分鐘即可飲用。

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