熱心司機｜港女搭的士未帶現金　好心司機免費接載被讚天使

▲ 港女搭的士未帶現金，好心司機免費接載被讚天使。

隨電子支付普及，市民出行未必帶現金，惟部分的士未設電子收款。

近日，有港女在Threads發帖，指其趕時間乘搭的士時，發現自己沒帶現金，司機亦沒有任何電子收款方式，遂打算落車取錢，司機竟表示願意免費接載女子。樓主感慨司機「是天使嗎？」，網民亦稱讚司機「世界上仲有好多好人司機」。

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熱心司機｜港女搭的士未帶現金

據樓主介紹，日前「勁趕時間上咗的士」，卻發現自己未帶現金，但「我咩電子支付都畀到」，不料司機未設任何電子收款途徑，樓主暗想「勁趕時間仲要去㩒錢」，遂詢問司機何處有自主櫃員機，或下車與其他人兌換100元現金，拜託其稍作等候，。

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此時，司機竟笑稱「唔使啦，好小事，我車你去」，樓主感到不好意思，表示「搵食艱難，你等我一陣，我問吓其他人同我兌」，惟司機解釋令其寬心「唔緊要啦，你又唔係特登呃我，下次見到我再畀我啦」，後又拒絕告知樓主電話號碼。

樓主感嘆「是天使嗎？呢個世代勁難得嘅好人司機，想頒個獎俾佢」，又指其在社交媒體的第一條帖子「就留俾呢位大大」，「希望再遇到你找返條數」。

熱心司機｜港女搭的士未帶現金

的士司機此舉獲網民稱讚，「好人好事！」、「世界上仲有好多好人司機」、「祝呢位司機好生意同平安過年，好人有好報」、「仍然有很多敬業樂業既好心的士司機在香港街道每日行走」。

亦有網民分享遇到熱心司機的經歷，「我讀中一時因為搭錯巴士要喺大圍落車，之後好緊張所以見到的士就搭咗去沙田源禾路運動場，點知落車時，銀包原來冇錢， 跟住同的士司機講我冇帶錢， 佢就好好人咁話算啦， 之後我就跑入去運動場， 多謝當年唔收錢的好人的士司機」。

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