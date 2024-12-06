飛機揀位攻略｜為何飛機座位與窗口不對齊？　背後藏重要原因專家教3招揀靚位

▲ 飛機上的座位總是與窗口不對齊，原來背後有這原因。（iStock圖片）

搭飛機出國旅遊，不少人喜歡選擇窗口位。不過，大家有否發現，為何飛機上的座位總是與窗口不對齊，每次欣賞窗外風光時，都要往前傾或是往後才能看到，原來這個設計的背後原因，竟與利益有關。

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飛機揀位｜飛機座位與窗口不對齊 背後竟藏重要原因

據外媒報道，飛機廠商在最初設計時，座椅與窗戶是對齊的。然而，航空公司為了賺取收入，或依據不同需求更改安排或座位排數，導致座位與窗口總是不對齊。

航空歷史學家Shea Oakley表示，現代飛機的客艙設計，通常讓航空公司按需要調整座位密度，例如「儘可能乘載更多旅客」，縮小間距，塞入更多座椅，或增加更多商務艙座位，改變經濟艙的空間，最終令座位與窗戶再也無法對齊。

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飛機揀位｜專家教3個實用方法揀靚位

若出門旅遊乘搭飛機，想選擇擁有完整窗戶的座位，不妨試試以下三種方法：

1. 利用網站查看飛機座位表

首先，可搜尋第三方網站如Aerolopa，此網站提供各航空公司、各種機型的詳細座位圖，包括窗戶、緊急出口、洗手間的確切位置，可按需要選擇合適的位置。

2. 觀看飛機客艙開箱影片

其次，觀看飛機客艙開箱影片，包括在YouTube上搜尋預計要搭乘的航空公司和飛機型號，查看是否有上傳時間較新的客艙開箱影片，預先了解那些座位有否窗戶不對齊的情況。

3. 網上搜尋飛機座位相關討論

最後，大家可在社交論壇和社群媒體搜尋，發文查詢或搜尋關於靠窗座位卻沒有窗戶的貼文或討論串，這通常會是熱門討論話題。

不過，大家謹記一點，每家航空公司的設計都有差別，不能單靠飛機型號作判斷，故此必須確保搜尋特定航空公司的特定飛機型號，才能找到較準確的座位圖。

若然上飛機後才發現座位沒有窗口，可向空中服務員求助，切記勿自行更換位置，因為有部分乘客有特殊餐需求，這些餐點都會和座位註記在一起，會對空服員和其他乘客造成困擾。

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