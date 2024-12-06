消委會咖啡2024︱過量咖啡因可致焦慮心悸　深圳消委會評選13款較低咖啡因含量安全咖啡名單

▲ 過量咖啡因可致焦慮心悸 深圳消委會評選13款較低咖啡因含量安全咖啡名單

【咖啡／咖啡因／消委會／甜味劑／安全清單】都市人離不開每日飲咖啡提神，但要小心咖啡因攝取過量危害健康！深圳消委會對連鎖咖啡店24款現製咖啡飲品進行品質檢測，結果顯示只有13款的咖啡因含量較低，未超過健康成人咖啡因安全攝取量每日400mg的標準。

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深圳市消委會在2023年11月至2024年2月，對市內線下咖啡店售賣的24款現製冰咖啡飲品進行比較試驗，參考食品安全國家標準，檢測現製咖啡飲品的咖啡因含量、營養指標（能量、脂肪、總糖）和是否含有甜味劑（糖精鈉、阿斯巴甜、安賽蜜、甜蜜素）等，評估品質狀況。

24款現製冰咖啡包括12款美式咖啡及12款拿鐵咖啡，樣品均不另外加糖；每杯咖啡售價由人民幣8元至36元不等，涵蓋大衆熟知的Starbucks、麥當勞、KFC、瑞幸咖啡、喜茶、Manner Coffee等共12個品牌。

咖啡因含量最高與最低樣本相差逾3倍

深圳消委會依據GB 5009.139-2014《食品安全國家標準 飲料中咖啡因的測定》標準，對24款樣品的咖啡因進行檢測。結果顯示，24款樣本的咖啡因含量介乎最低164mg/kg至最高563mg/kg之間，兩者相差達3.4倍。此外發現，美式咖啡的咖啡因含量會較拿鐵咖啡更高：12款冰美式咖啡的咖啡因含量平均值為429.9mg/kg，而另外12款冰拿鐵咖啡的咖啡因含量平均值則為356.8mg/kg。

深圳消委會指出，咖啡因是茶葉、咖啡豆等多種植物中常見的天然化合物，可作為中樞神經系統興奮劑，能提高人的警覺性、注意力等。但人體攝取過量，可能會導致失眠、焦慮、心悸等症狀。

根據國家食品安全風險評估中心發布的《中國居民膳食咖啡因攝取量及其風險評估（摘要）》，健康成人的咖啡因安全攝取量為5.7mg/kg BW（400mg/天）。若以每杯咖啡350mL計算，建議健康成人每日飲用咖啡不超過2杯。

13款較低咖啡因含量安全名單：

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6款冰美式咖啡「0糖0脂0能量」

深圳消委會表示，純咖啡（齋啡）本身的能量、脂肪和含糖量都很低，但因其本身較苦，為了增加咖啡的口感和滿足不同消費者的需求，商家在製作咖啡飲品過程中，往往會加入乳製品、糖或者甜味劑等，導致咖啡的能量、脂肪和糖度相應增加。

根據國家GB 28050-2011《食品安全國家標準 預包裝食品營養標示通則》標準：

糖含量每100g或每100mL ≤ 0.5g（零糖）；≤ 5g（低糖）

能量每100g或每100mL ≤ 17kJ（無能量）；≤ 80kJ（低能量）

脂肪含量每100g或每100mL ≤ 0.5g（零脂）；≤ 1.5g（低脂）

深圳消委會參考上述國家標準，檢測12款冰美式咖啡發現，其中6款樣品的糖含量、脂肪和能量達到「0糖0脂0能量」要求，包括Starbucks、KFC、瑞幸咖啡、庫迪咖啡、 Tims天好咖啡和COSTA品牌；其餘6款冰美式咖啡則達到「0糖0脂低能量」要求。

與齋啡相較之下，12款冰拿鐵咖啡的糖含量、脂肪和能量的檢測數值普遍更高，但糖含量均能達到國家標準的「低糖」要求。

全部樣本不含甜味劑

本次測試結果還顯示，4種甜味劑（糖精鈉、阿斯巴甜、安賽蜜、甜蜜素）在24款咖啡樣本中均未檢出。

深圳消委會指，甜味劑是一種可以賦予食品甜味的食品添加劑，由於沒有熱量或熱量極低，因此，甜味劑作為糖的替代品被廣泛應用於食品中。不過，若人體攝取過量的甜味劑，可能會對肝臟、腎臟和神經系統造成傷害。

攝取咖啡飲品健康貼士

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同場加映：7款5星咖啡產品

本港消委會早前檢驗49款市售咖啡產品樣本，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，每包裝售價由$15至$168不等。檢驗結果發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。為此，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品：

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同場加映：12款無毒無類雌激素連鎖店/餐廳咖啡

此外，水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）亦曾檢驗本港多間連鎖咖啡店及餐廳的37杯咖啡，包括12杯泡沫咖啡（Cappuccino）、13杯美式咖啡（Americano / American Black）和12杯特濃咖啡（Espresso）；檢測結果發現，當中只有12杯通過毒理測試：

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水中銀發現，特濃咖啡和美式咖啡含急性毒素的比例較高。水中銀聯合創辦人兼首席技術官陳雪平就表示，過往有研究發現咖啡經過高溫烘焙，有機會產生令人類患癌的物質丙烯酰胺（Acrylamide）；亦有指咖啡豆內有農藥殘留，又或因儲存不當或運輸過程中產生傷肝的黃麴毒素，因此務必謹慎選購。

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