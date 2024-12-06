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孫仔榜樣︱屢傳健康問題坐輪椅　洪金寶站起來獲頒榮譽博士全家撐場

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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洪金寶獲頒榮譽博士全家到賀。

【洪金寶/梁朝偉/博士學位】現年72歲的影壇大哥大洪金寶9歲起從影，昨日(5日)獲香港演藝學院頒授榮譽博士學位，全家動員力撐，屢次被拍得坐輪椅出入及食飯需戴口水肩的他，昨日表現精靈，全程站起來參與儀式，兩個孫仔左右吻賀，場面溫馨。

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洪金寶籲孫仔俾心機讀書

洪金寶受糖尿病困擾加上膝頭曾開刀，出入都需要輪椅扶助，在太太高麗虹嚴厲控制飲食下，健康近年有好轉，他對於獲頒「榮譽博士學位」，他笑言覺得無可能。談到獲頒「榮譽博士學位」是否最好的生日禮物，他笑言就算生日蛋糕也要適合他吃，又指子女由台灣及北京專誠返港賀他，是太太安排的驚喜。問到獲頒學位，是否想成為孫仔榜樣？他笑言，

讓他們知道爺爺幾威，所以要畀心機讀書。

對於政府是否足夠資助電影業，他表示不同人拍的成本不同，但認為，資源多有更大發揮。他又笑言想做導師拍大製作電影，不過未有老闆投資。問到若獲得導演獎，人生是否很圓滿？他表示未知幾時有，就算無也沒所謂。

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同場的還有梁朝偉，早前他在科技大學獲頒「人文學榮譽博士」，今次獲演藝學院獲頒「榮譽博士」學位，談到短時間內連續獲得兩個學位，他笑言純粹巧合，但會吃飯慶祝。對於會否參與講座分享？他謙虛表示自己只懂做戲，不懂教人，但可以分享經驗。

梁朝偉:拍電影等同讀書

對於會否重返校園讀書？他認為拍電影等同讀書，因為每個角色要足準備，如同早前拍歐洲電影，事前也要讀腦神經科學，基本上沒停過「讀書」。問到可想再獲頒博士學位？他表示已很滿意，下一個心願是自監自演，希望明年冬天成事，因為劇本還未寫好，亦要等待製作團隊準備。又希望電影在日本或韓國拍攝，會先決定拍攝地點後選角。至於太太劉嘉玲會否參演，他就笑言太太不懂得日文。

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