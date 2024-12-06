「創新 ‧ 香港展館」於「創業日」展出本地獲獎創科作品

數字政策辦公室(數字辦)今日(十二月五日)起一連兩日於香港貿易發展局(貿發局)主辦的「創業日」首度設立「創新 ‧ 香港展館」，透過「智慧生活」、「智慧市民」、「智慧經濟」、「智慧出行」四大展區，展出超過30個本地創科業界的得獎創新作品，藉此對本地的優秀創科作 品加以表揚，以及協助得獎項目推廣及尋覓商機。

展館揭幕首天，創新科技及工業局副局長張曼莉及數字政策專員黃志光到場參觀。支援初創企業是完善創科產業鏈的重要一環，數字辦不僅定期舉辦創科比賽，更積極為得獎企業開拓多元化的推廣平台，例如資助獲獎企業參與本地及海內外的大型科技展覽會，以推廣其創新方案和開拓商機。此外，數字辦更支持優秀項目角逐國家級及國際性創科賽事，展現香港創科業界的卓越成就和促進得獎者與海内外創科人才的交流協作，鞏固香港作為國際創科中心的地位。

此外，數字辦今日亦舉辦「創新領航: 得獎菁英對談」環節，由黃志光致開幕辭。他表示， 「創新 ‧ 香港展館」提供了一個理想的推廣平台，讓得獎公司展示他們的卓越項目，與準客戶和準投資者交流互動，藉以拓展人脈商網。特區政府會繼續支持本港初創企業發展，完善創 科產業鏈，為國家和香港新質生產力的高質量發展作出貢獻，加速香港數字經濟和智慧城市的建設。多位得獎企業代表於對談環節剖析涵蓋數碼娛樂、教育科技、金融科技和醫療科技等多元領域的人工智能(AI)應用及突破，亦分享運用創科推動共融智慧生活的成功實踐。

「創新 ‧ 香港展館」展出來自2024香港資訊及通訊科技獎、2024「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站賽，以及「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」等創科比賽的獲獎方案。數字辦希望透過展覽，讓社會各界更深入了解本地的優秀創科成果，攜手推動香港 創科和智慧城市發展。

「創新 ‧ 香港展館」部分展出項目如下: 「智慧生活」: 展出運用擴增實境(AR)和AI的手術導航平台、世界首套利用聲納技術監察游泳人士安全的AI物聯網方案，以及革新回收行業的綠色AI分選系統等。

「智慧市民」: 展出無障礙城市導航、智能家居和安老護理系統，以及智能穿戴設備等最新科技，全方位照顧不同市民的需要。

「智慧經濟」: 展示數字資產櫃員機、全球首個生成式AI即時面容翻譯平台，並讓大家感受結合AI和延展實境(XR)的3D實時虛擬現實互動直播空間。

「智慧出行」: 除了介紹交通數據分析系統及全球首個太陽能無線充電微出行網絡外，還會分享控制酒店客房設備的智能酒店系統方案。

「創業日」以「初創夢啟航」為主題，是貿發局的主要創業活動，創業者可以與投資者及合 作夥伴連繫，與行業領導者進行交流，並加速業務發展。有興趣的業界人士可到貿發局網站 (www.hktdc.com/event/eday/tc) 免費登記參加。

（特約）