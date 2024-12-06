職場壓力｜打工仔快樂指數調查　31歲至40歲最不快樂最多人憂慮「薪酬太低」

▲ 打工仔快樂指數調查，31歲至40歲最不快樂，最多人憂慮「薪酬太低」。

【職場抑鬱／壓力／打工仔】CTgoodjobs於今年第4季進行了《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，結果顯示，香港上班族的快樂指數連續兩年回升，但平均工作壓力指數仍然爆煲，未見明顯改善。

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職場壓力｜2024香港打工仔快樂指數調查

早前聯合國資助機構發表最新《世界幸福報告》，在143個國家及地區中，香港排名86位，遠遜亞洲最高排名30位的新加坡。疫情後本地經濟持續放緩，勞工市場緊張，CTgoodjobs就於今年第4季以網上問卷形式，進行《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》。

該次調查收集了共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分，結果顯示香港上班族的快樂指數連續兩年回升，今年升至5.30分的合格水平，但平均工作壓力指數高達6.86分，比去年之下跌0.02分，未見明顯改善。

職場壓力｜31歲至40歲屬最不快樂群組

是次問卷調查發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比50歲以上低0.37分。至於學歷方面，受訪者學歷越高，其快樂指數亦越高，例如碩士及博士分別得5.56分及6.41分，而擁有大專及文憑課程的受訪者則最不快樂，只有5.14分。

此外，近年不少人開始自由工作或斜槓族，他們的平均快樂指數有5.58，比全職、兼職及合約的分數更高。至於待業中的受訪者，平均快樂指數為不合格，只有4.51分。而上班族不快樂的原因，有27.1%表示有財政壓力，其次26%為個人發展。除此之外，公司士氣或氣氛、上司態度、工作内容同樣是影響上班族工作快樂的因素。

而工作環境同樣影響上班族的快樂指數。調查中，整體上班族對上班地點滿意度達6.11分，北區繼續以5.8分蟬聯榜首，為最快樂工作地區，其次為黃大仙區及元朗區。另外，政府統計處在6月公布中西區、觀塘區及油尖旺區是最多就業人數地區 ，亦是最受歡迎的工作地區首3位；而最不快樂的3個地區，分別是南區、屯門區及荃灣區。

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職場壓力｜港人工作壓力依然爆煲

然而，現時本港上班族的平均工作壓力指數高達6.86分，比去年只下跌0.02分，高於合格線水平。根據就業狀況的數字來看，現正待業（7.02分）的受訪者比起全職（6.91分）及合約（6.77分）相對較大壓力；兼職（6.26分）及自由工作/斜槓族（6.59分）的平均壓力指數則最低；高級管理層及主管/主任級的受訪者平均壓力指數最高，分別有7.26分及7.04分。

感到最大壓力的3個行業包括「實驗室試驗」、「電訊」及「銀行/保險/證券/金融」，而較少壓力的分別是「餐飲」、「娛樂/休閒」及「設計」。當被問到會否擔心2025年會失去工作或無工開，有51.7%受訪者表示擔心；81.1%現正待業的受訪者亦擔心來年找不到工作。

其中，最多受訪者表示最感到憂慮的是「薪酬太低」（41.8%），其次為「收入未能應付日常開支」及「找不到工作」。同時，不少受訪者都缺乏自我認同感，有19.7%表示「工作沒有成就感」、16.4%認為自己「個人能力有限」，及8.9%人表示「自我價值低」。

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職場壓力｜近一半受訪者出現身體問題

香港上班族工作壓力大，通常會導致各種身體狀況。在過去3個月，近一半受訪者有「容易疲累」情況，而「失眠」及「頭痛」亦反映壓力大較易出現身體問題。

由此可見，香港不少打工仔在職場上依然不快樂，甚至承受沉重的壓力，若情況持續，可能會嚴重影響身心健康。有研究顯示，員工的幸福程度對生產力有直接的因果關係，作為僱主應重視問題，並構想解決方法，讓員工在職場上重拾快樂。

同場加映：職場抑鬱6大症狀

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同場加映：5項指標測試職場壓力

台灣精神科醫生楊聰財曾針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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5項指標測試職場壓力：

「語言表達是否帶有攻擊性」

「是否經常使用帶有貶低或諷刺意味的語言對待某些特定同事」

「是否經常公開批評某人，讓對方感到羞辱或無地自容」

「是否在會議中有意忽略某些人的意見」

「是否濫用職位或權力，將無關工作需求的壓力強加於他人」

職場健康｜每日被激嬲1次即超標！

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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7大症狀自測職場心理健康：

壓力大

疲憊

失眠

焦慮或抑鬱

工作效率下降

人際關係緊張

持續罪惡感或無力感

職場情緒｜2招紓解工作情緒

不過，情緒偶爾失控亦可以自我調節，及早自救亦是解決方法之一。楊聰財建議2招紓壓，亦提醒如果事後無改善，最好尋求專業協助。

自我反思與調整，嘗試記錄情緒失控的時間、情境及引發因素，幫助識別觸發點

採取「暫停策略」，當感覺情緒上升時，深呼吸，讓自己短暫離開現場

資料來源：CTgoodjobs

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