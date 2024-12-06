爸爸丨劉青雲《爸爸》改編自荃灣享和街倫常慘案　究竟原型人物現況如何？

▲ 劉青雲主演電影《爸爸》以2010年荃灣享和街倫常命案為藍本改編。

【翁子光 / 劉青雲 / 谷祖琳 / 爸爸】由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳、蘇文濤、熊諾頤主演電影《爸爸》在昨日（12月5日）正式上映，票房1,006,593元，累積之前優先場暫時累積票房為1,928,847元。

《爸爸》改編自2010年7月在香港荃灣享和街發生的一件倫常命案，兇手為15歲簡家良，與父親簡福駒、母親藍連金及妹妹簡仲榆同住在荃灣享和街的單幢樓安豐大廈，父母在住所對面經營茶餐廳「飯飯好餐廳」。

一直在校內品學兼優的簡家良，在2010年7月22日凌晨2時15分於住所用菜刀亂刀狂砍妹妹，母親聞妹妹呼叫聲步出客廳，他迅速狂砍母親，令母親來不及反應便失去知覺，直至妹妹和母親均停止叫喊和呼吸他才停手。至於父親簡福駒，案發時在「飯飯好餐廳」開工。

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爸爸︱精神分裂症病發

之後，簡家良在街上遊蕩2公里，走到荃灣海濱公園後於凌晨3時41分在公園涼亭的長凳上致電999報案中心自首，聲稱殺死了母親和妹妹。警方接報後到場遂將他拘捕並送院治療，期間他喃喃自語：「砍死他們，這個世界少點人會好點……」等。

據精神科醫生事後診斷，簡家良患精神分裂症，案發時病發，同時精神科報告亦透露，在案發前一年，簡氏對於科技、環境和世界人口有很多想法，腦內有一把聲音跟他談話及討論，令他認為自己肩負改善世界使命，覺得只要地球減少一半人口才可減少污染及節省資源，最後出現殺家人念頭，而經判決後，被判處無限期醫院令。

▲ 《爸爸》

爸爸︱簡福駒原諒兒子

至於簡福駒在事發後第8天強忍悲痛繼續在「飯飯好餐廳」開工，而且早上醒來開工，中午落場回家小睡，黃昏又返到「飯飯好」做到凌晨2、3時。

而當日在法庭聽審的簡福駒曾眼泛淚光說：「對我而言，兒子獲控方接納承認較輕的誤殺罪，總算可幸，起碼兒子的精神分裂症獲獄中醫生診治痊瘉後，終有一天會放出來與我團聚，我會默默地等他。」

他更表示不會恨兒子會原諒他，簡福駒會每星期探望兒子，並期望有天兒子康復出院，並與他到母親及妹妹墳前拜祭認錯。

▲ 《爸爸》

爸爸︱簡家良被判處無限期醫院令

同時，簡福駒不斷透過電腦寫信給妻女及兒子訴說心事，抒發情緒。雖然他在倫常慘劇後曾繼續經營茶餐廳，但於2012年已頂讓，該舖已轉手多次，據悉簡福駒已搬離原住單位多年。

被判處無限期醫院令的簡家良，據消息指他經多年治療病情有好轉，早前獲准離開小欖精神病治療中心轉往青山醫院監管。

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爸爸︱翁子光曾與簡福駒溝通

電影《爸爸》翁子光執導表示當日改編「荃灣享和街倫常慘案」原因稱：「當時是受一位導演委託去做的資料搜集及劇本工作，而認識了當事人簡先生（案件中的父親），聽他講了很多自身的故事，包括對亡妻及女兒的思念，還有對兒子的複雜感情。」

翁子光續指：「一方面深受感動，另一方面發現了故事中飽滿的人情世故內涵。簡先生也很清楚我們將要拍攝這部電影，提供了我們很多的內容細節，以予我們在改編工作上的支持。」後來轉折下，由翁子光自己執導，成為現在的電影《爸爸》。

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