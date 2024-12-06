遊日注意｜東京爆「蘋果病」一周錄796宗個案達警戒級　症狀似感冒可致孕婦流產【附5招預防感染】

▲ 日本東京近日爆發「蘋果病」，患者人數創歷史新高。

【蘋果病／傳染性紅斑／傳染病】日本東京及其他關東地區近日爆發「蘋果病」，感染個案近日更打破歷史最高紀錄。值得留意的是，一般消毒酒精無法消除此病毒，衞生防護中心就曾分享5招預防感染，供大家參考。

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綜合《NHK》、《TBS》等日媒報道，俗稱「蘋果病」的「傳染性紅斑」（Erythema infectiosum）經由病毒傳播，會引起類似感冒的症狀，例如發燒、咳嗽，以及臉頰和手臂等部位出現紅疹；由於患者的雙頰會出現紅疹，彷如蘋果，因此又被稱為「蘋果病」。

據報，「蘋果病」的患者自11月起急遽增加，在截至12月1日的一周內，東京都內264間醫療機構一共通報796人感染病毒，每間醫療機構平均有3.02名患者，刷新自1999年開始統計以來的最高紀錄，也是自2018年以來首次超過該市警戒級別，目前已連續3週超過東京警戒級別。

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而關東地區各縣醫療機構通報「蘋果病」患者的平均人數分別為埼玉縣3.49人、東京都3.02人、神奈川縣2.17人、千葉縣2.1人，此外栃木縣平均患者人數有1.31人，群馬縣有0.55人，茨城縣則有0.51人，均較前一周增加。

「蘋果病」主要藉由咳嗽、打噴嚏傳播，值得留意的是，一般酒精消毒液對此病毒無效，因此亦增加了防範的難度。東京都政府呼籲市民勤用肥皂洗手，出入人多的地方須戴口罩預防。

蘋果病｜傳染性紅斑又稱「第五病」 可致孕婦流產及免疫力弱人士嚴重貧血

根據衞生防護中心資料，傳染性紅斑又可稱為「第五病」，是由細小病毒B19引致的出疹性疾病，潛伏期介乎 4 至 20 天。傳染性紅斑較常見於兒童，患者面部會出現典型紅疹，面頰如被摑呈紅色；紅疹亦可能出現在身體其他部位，例如四肢及軀幹，但並不常見。紅疹可能出現痕癢，並通常會在7至10天內消失。紅疹出現前數日，患者通常會略微發燒和感到疲倦。

如成人患上第五病，通常會出現流感樣病徵而沒有紅疹，另可能出現關節腫痛。

然而孕婦一旦感染，病毒可經母體傳給胎兒，更有可能引致胎兒死亡。此外，這種病毒亦可引致免疫力弱的患者（例如白血病及人類免疫力缺乏病毒感染）出現嚴重貧血。

傳染性紅斑患者通常病徵輕微並會自行痊癒，一般不需要特定治療。治療通常作紓緩症狀之用，例如發燒、痕癢和關節腫痛。

孕婦、計劃懷孕的女士及其他高危人士，若曾與感染細小病毒B19的患者有近距離接觸，應向醫生求診，以便進一步治理。

蘋果病｜5招預防感染傳染性紅斑

衞生防護中心亦提供以下5種預防傳染性紅斑的方法：

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資料來源：《NHK》、《TBS》、衞生防護中心

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