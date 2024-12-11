救波少年｜土瓜灣皮球飛出馬路　男生冒險跨3車道執波

▲ 土瓜灣排球飛出馬路，男生冒險跨3車道撿球。

物品不慎落入危險地帶，應冒險取回嗎？近日，有人在Facebook「突發事故爆料」群組上傳影片，指土瓜灣馬頭圍道有皮球飛出馬路，一男生冒險衝進馬路連跨3車道撿球，幸而當時無車輛經過，事件中無人受傷。

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救球少年｜男生冒險跨3車道撿球

據影片可見，畫面下方有黃色扶手，片主應是坐在巴士上層拍攝，此時巴士正靠站上下乘客，行人路上設有小巴路線2號和2A號站點，相信現場應是土瓜灣馬頭圍道。

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皮球在馬頭圍道最右側車道滾動，一名著黑色衫男生衝入馬路，連跨3車道彎腰拾起皮球，起身迅速跑回行人路，並轉頭留意是否有來車。男生表情從容，面露微笑，跑至行人路時更興奮躍起，後與一女生相擁。

此時馬路並沒有車輛，只有逆向車道有車駛過，相信男生事前留意路面情況，才冒險衝入馬路撿。

救球少年｜網民批做法冒險

據男生的衣著和行為，不少網民猜測他仍是學生，十分年輕，形容他此舉「青春」、「年輕真好」，但亦有人指責其做法冒險，不珍視生命，「其實好危險」、「為咗女，命都可以唔要」、「咁執（球）法真係好冒險」。

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