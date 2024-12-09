明星創業｜林夏薇創鑽飾品牌源於愛的故事　薇薇送鑽石予媽媽成母女難忘回憶

▲ 林夏薇（薇薇）經過5年時間籌備，近期創立個人鑽飾品牌「Flourishan」，推廣實驗室培育鑽石。(曾耀輝攝)

《黑色月光》日前播映完畢，戲中林夏薇（薇薇）飾演的卓慧雲得到不少劇迷的反響。憑角色爆紅的薇薇，近期又推出籌備5年的自家鑽飾品牌「Flourishan」。她日前受訪就分享她拍攝《黑色月光》和創立自家鑽飾品牌的來龍去脈。

林夏薇向來喜歡鑽石，一直都有留意和研究。她雖為藝人，但卻跟一般消費者一樣，買完鑽石後都要為荷包「回血」，因此她本著讓大眾能夠以「開心價」買到既優雅又高貴的鑽飾，並從中帶出環保意識的理念，決心創立個人鑽飾品牌，推廣實驗室培育鑽石。

品牌的理念在於讓每位消費者都能夠擁有自己美麗鑽石，同時又能享受優質的生活。「我推廣自己品牌鑽石，同時又會分享自己的衣著穿搭、護膚美容的心得。」她認為鑽石是一種帶有神奇魅力的事物。「鑽石不單止代表永恆，它戴在不同人身上，都會發出屬於每個人不同的特質。」

▲ 她認為不同人戴上鑽飾都會帶出不同且獨有的魅力。(曾耀輝攝)

薇薇回憶小時候因貪靚，經常會偷偷戴媽媽的首飾，並笑稱︰「媽咪戴起來同我戴起來又好唔同。」她希望每一位消費者能夠搵到她們心儀且具獨特魅力的鑽飾。

花5年時間籌備品牌

薇薇回想當年拍戲賺到的「第一桶金」，就是用來買鑽石贈予母親，並認為是母女之間美好的回憶。「當時我見到她收到這份禮物時，面上流露著一份由心而發的幸福感覺，令我印象深刻。」

薇薇又以其丈夫贈送的結婚戒指為例，認為人生中有許多美好回憶和愛的故事，都跟鑽石有著密切關係，亦成為她希望發展鑽石生意的原因之一。

▲ 有別於傳統鑽飾，「Flourishan」出品的鑽飾，主要以「花花草草」款式為主。(Facebook圖片)

品牌以環保為主題，有別於其他傳統鑽飾品牌的冷酷型格路綫，而是以花花草草的造型為主。「我拍攝品牌廣告時，都會笑住拍，因為品牌的鑽石，能帶出陽光和充滿生氣的感覺，就連實體店的店面裝修設計，都希望為光臨的顧客帶來既開心又有色彩的感覺。」薇薇因以上原因，就將今次創立時個人鑽飾品牌命名為「Flourishan」。

她共花上5年以上時間籌備「Flourishan」，自萌生創立鑽飾生意的想法開始，就需要多番跟印度最大的拋光鑽石供應商進行商討和研究，又要走訪內地各大鑽石廠，了解鑽石鑲工技術和生產綫流程等，而鑽石生產流程都需要薇薇親身安排打點。

她認為從事這門生意，必須從消費者角度出發。「我希望消費者買到的鑽石，不只適用於隆重場合，而是在日常生活上都可達到襯托的效果，消費者會有物有所值的感覺。」

對薇薇而言，籌備「Flourishan」最大的挑戰，在於要在全新的領域上花費大量心機和時間親力親為，過程中又要兼顧演藝工作，因此經歷長達5年以上時間，終望到這個心血結晶即將開幕。

▲ 薇薇籌備「Flourishan」花費大量心機和時間親力親為，過程中又要兼顧演藝工作，她形容挑戰甚大。(Facebook圖片)

有意推「卓慧雲」同款鑽飾

《黑色月光》當中，林夏薇飾演的卓慧雲走「名貴千金」風格，跟「Flourishan」高貴優雅路綫可謂不謀而合。因此，薇薇在戲中亦佩戴了其品牌出品的鑽飾「出鏡」。

傳統的鑽飾品牌會根據潮流季節轉換並推出新款鑽飾，但薇薇就未有刻意為推出新款定出時間表。「我無諗過《黑色月光》會衍生出觀眾所喜歡的林夏薇穿搭，以及卓慧雲同款的效應，從而令我想設計《黑女王》系列鑽飾，之前拍《寵物pet pet》時，我都有畫鑽飾設計圖，希望推出主人同狗狗的親子鑽飾。」

薇薇認為設計鑽飾的靈感除了源於生活「愛的故事」，劇集作品亦同時為她帶來不少設計靈感。「如果之後我有新的劇集，大可以從中提取靈感，設計並推出新款鑽飾系列。」

演藝事業發展正盛的薇薇，除鑽飾生意，過去幾年亦有涉足飲食生意，令人擔心她會否應接不暇。薇薇指：「餐飲生意一直都在穩健發展當中，現時我想更專心打造自家的鑽飾品牌，因為經營一個全新品牌都有其難度。」薇薇坦言雖忙，但會慢慢學習和適應。

▲ 薇薇在《黑色月光》中，亦有佩戴自家品牌的鑽飾亮相。(劇照)

盼《黑色月光》奪「最佳劇集」

《黑色月光》日前迎來大結局，薇薇飾演的卓慧雲雖得到應有的惡報，但憑她精湛有層次的演技，亦為角色博得觀眾的憐憫之情。近日TVB視后提名名單出爐，她亦憑卓慧雲一角入圍最佳女主角。

問到其信心時，她認為今年能夠接到兩個好突破的角色，已很難得和相當滿足，並稱作為演員，最重要就是得到觀眾的認同。「當時做卓慧雲這個角色雖然好辛苦，但劇集出街後，得出的效果和回響都是我未曾預料過，我接這個角色時，只預料會俾人鬧，但現時有不少觀眾會站在卓慧雲的角度，理解甚至同情她，對我而言是一份好大的滿足感。」

▲ 薇薇在內地清裝劇《大生意人》中客串飾演年輕版慈禧，她期望未來有機會可以參演有更多戲份的古裝戲。(劇照)

薇薇坦言對個人獎項會抱持平常心，但對《黑色月光》勇奪「最佳劇集」頗具信心︰「這齣劇的製作、演員搭配，總體都配合得非常好，而且又有新鮮感和火花。」

薇薇自出道以來就好珍惜每個演出的機會，她特別享受在戲劇世界中感受不同角色的人生，並希望將來能夠有更多不同的嘗試。

「我每次許願都會成功，之前我許願想演奸角，就比我演到卓慧雲；我許願想演律師，又比我參演《法言人》！」薇薇近期獲邀友情客串一齣內地清裝劇《大生意人》，並飾演年輕版慈禧，她形容拍攝過程既興奮又好奇。「因為我未拍過古裝，套戲服手工又靚又細緻，拍攝時見到著起古裝的自己原來係咁樣，好神奇！」她希望未來能夠有機會參演有更多戲份的古裝戲。

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化粧：江中平化粧室 Faye Chow

髮型：Hair Culture Seiko

鑽飾：Flourishan

場地提供：Bela Offices