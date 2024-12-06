GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一 限時3日優惠/聖誕禮盒75折
休閒消費
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【著數優惠/雪糕優惠】GODIVA雪糕買一送一！GODIVA圓方專門店換上全新裝潢，現推出開幕優惠，一連3日於圓方分店購買黑巧克力味軟雪糕，即享買一送一優惠。另外，凡購買聖誕系列指定禮盒2件或以上享有75折，即睇詳情！
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GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一
為慶祝 GODIVA ELEMENTS 圓方專門店完成裝修，GODIVA宣布圓方專門店獨家推出雙重開幕禮遇：
- 12月6至8日限時3日黑巧克力味軟雪糕買一送一
- 即日起至12月17日，凡購買聖誕系列指定禮盒2件或以上，即享75折優惠
GODIVA買一送一｜GODIVA雪糕優惠詳情
店鋪地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
詳情：GODIVA Faecook
全港GODIVA分店地址
|香港島
|國際金融中心一期
|地址：中環國際金融中心1029-30號店
電話：2805 0518
營業時間：10:00 - 21:30
|銅鑼灣崇光百貨店
|地址：銅鑼灣崇光百貨公司地庫二層
電話：2234 0283
營業時間：10:00 - 22:00
|太古城中心店
|地址：鰂魚涌太古城中心213及221號店
電話：2569 1137
營業時間：11:00 - 21:00
|灣仔利東街店
|地址：灣仔利東街G26A號店
電話：3956 8559
營業時間：11:00 - 21:00
|九龍
|海港城店
|地址：尖沙咀海港城港威商場三階3209號舖
電話：2175 5701
營業時間：10:00 - 21:30
|K11購物藝術館
|地址：K11購物藝術館B2層（期間限定店）
電話：6923 0640
營業時間：12:00 - 21:00
*此店不提供巧克力軟雪糕及飲品。
|圓方廣場店
|地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
|新世紀廣場店
|地址：旺角新世紀廣場MTR層M02號店
電話：2615 9772
營業時間：11:00 - 21:30
|又一城店
|地址：九龍塘又一城LG1-62號店
電話：2265 7229
營業時間：10:30 - 21:30
|德福商場店
|地址：九龍灣德福廣場一期G33號店
電話：2707 4517
營業時間：10:30 - 21:00
|apm店
|地址：觀塘 apm 地鐵樓層C-SP3號店
電話：3148 1233
營業時間：11:00 - 21:30
|新界
|沙田新城市廣場店
|地址：沙田新城市廣場第一期一層103號店
電話：2697 1690
營業時間：10:30 - 22:00
|PopCorn商場店
|地址：將軍澳PopCorn商場1樓F15號店
電話：2715 8036
營業時間：11:00 - 21:00
|V city店
|地址：屯門V city MTR層M-75號店
電話：2509 9498
營業時間：11:00 - 21:30
|形點一期店
|地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO Mall形點一樓1116A
電話：2697-2032
營業時間：11:00 - 21:30
|青衣城店
|地址：青衣青衣城133-134號店
電話：2436 9802
營業時間：12:00 - 20:30
|新都會廣場
|地址：葵芳興芳路223號 新都會廣場 2/F 299A
電話：9130 5183
營業時間：12:00 - 20:30
|荃新天地店
|地址：荃灣荃新天地高層地下UG79號店
電話：2790 2590
營業時間：11:00 - 21:30
|圍方
|地址：大圍圍方229號店
電話：2465 4083
營業時間：11:00 - 21:00
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