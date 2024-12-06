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GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折

休閒消費

發布時間： 1 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

GODIVA朱古力雪糕買一送一，限時3日優惠，聖誕禮盒75折。

【著數優惠/雪糕優惠】GODIVA雪糕買一送一！GODIVA圓方專門店換上全新裝潢，現推出開幕優惠，一連3日於圓方分店購買黑巧克力味軟雪糕，即享買一送一優惠。另外，凡購買聖誕系列指定禮盒2件或以上享有75折，即睇詳情！

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GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一

為慶祝 GODIVA ELEMENTS 圓方專門店完成裝修，GODIVA宣布圓方專門店獨家推出雙重開幕禮遇：

  • 12月6至8日限時3日黑巧克力味軟雪糕買一送一
  • 即日起至12月17日，凡購買聖誕系列指定禮盒2件或以上，即享75折優惠

GODIVA黑巧克力味軟雪糕買一送一。

凡購買聖誕系列指定禮盒2件或以上，即享75折優惠。

GODIVA買一送一｜GODIVA雪糕優惠詳情

店鋪地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
詳情：GODIVA Faecook

全港GODIVA分店地址

香港島
國際金融中心一期地址：中環國際金融中心1029-30號店 
電話：2805 0518
營業時間：10:00 - 21:30
銅鑼灣崇光百貨店地址：銅鑼灣崇光百貨公司地庫二層 
電話：2234 0283
營業時間：10:00 - 22:00
太古城中心店地址：鰂魚涌太古城中心213及221號店
電話：2569 1137
營業時間：11:00 - 21:00
灣仔利東街店地址：灣仔利東街G26A號店 
電話：3956 8559
營業時間：11:00 - 21:00
九龍
海港城店地址：尖沙咀海港城港威商場三階3209號舖 
電話：2175 5701
營業時間：10:00 - 21:30
K11購物藝術館地址：K11購物藝術館B2層（期間限定店）
電話：6923 0640
營業時間：12:00 - 21:00
*此店不提供巧克力軟雪糕及飲品。
圓方廣場店地址：尖沙咀圓方一樓1097號店
電話：2377 4836
營業時間：10:00 - 21:30
新世紀廣場店地址：旺角新世紀廣場MTR層M02號店
電話：2615 9772
營業時間：11:00 - 21:30
又一城店地址：九龍塘又一城LG1-62號店
電話：2265 7229
營業時間：10:30 - 21:30
德福商場店地址：九龍灣德福廣場一期G33號店 
電話：2707 4517
營業時間：10:30 - 21:00
apm店地址：觀塘 apm 地鐵樓層C-SP3號店
電話：3148 1233
營業時間：11:00 - 21:30
新界
沙田新城市廣場店地址：沙田新城市廣場第一期一層103號店
電話：2697 1690
營業時間：10:30 - 22:00
PopCorn商場店地址：將軍澳PopCorn商場1樓F15號店 
電話：2715 8036
營業時間：11:00 - 21:00
V city店地址：屯門V city MTR層M-75號店
電話：2509 9498
營業時間：11:00 - 21:30
形點一期店地址：元朗朗日路8-9號及元龍街9號YOHO Mall形點一樓1116A 
電話：2697-2032
營業時間：11:00 - 21:30
青衣城店地址：青衣青衣城133-134號店 
電話：2436 9802
營業時間：12:00 - 20:30
新都會廣場地址：葵芳興芳路223號 新都會廣場 2/F 299A 
電話：9130 5183
營業時間：12:00 - 20:30
荃新天地店地址：荃灣荃新天地高層地下UG79號店
電話：2790 2590
營業時間：11:00 - 21:30
圍方地址：大圍圍方229號店
電話：2465 4083
營業時間：11:00 - 21:00

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