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叱咤頒獎禮｜周殷廷代樂迷打入男歌手五強　YT歌影雙棲盼向紅館邁進

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撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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他希望透過到校分享和演出，幫助處於青春期且面對不同困難的年輕人。(朱永倫攝)

香港樂壇每年總有部分歌手特別「標青」，2024年就非周殷廷（YT）莫屬。今年除了完成首個個人演唱會外，又推出首張個人大碟、個人單曲、JFYT新團歌以及到校演講企劃，處處都是他的身影。YT在專訪中分享箇中經歷與感受。

近日YT首次打入商台叱咤頒獎禮的「我最喜愛的男歌手」五強，跟張敬軒、姜濤、盧翰霆、陳卓賢同爭獎項，收到消息當刻，他坦言並未有好大的反應，並非不感到喜悅，而是自覺已經進入「勝利組」。

他指晉身15強時已經覺得好不可思議︰「我不是在樂壇太耐，即使出道頭幾年，都未有機會參與其中，所以對頒獎禮較為陌生。」其後YT從15強一路晉級至5強，不少人都會問其感受，但他卻認為這不是一個比賽。「當你欣賞富士山的風景時，不論發生咩事都好，都已經欣賞和感受到，所以不應問我有咩感受，而係我正在感受頒獎禮呢件事。」YT又謙稱只是做自己喜歡的音樂︰「我好感恩大家喜歡我的作品，今次唔係我晉身5強，而是投我一票的樂迷晉身5強，我只是幸運地盛載著各位的票數去到頒獎禮。」YT希望自己能夠好好去感受頒獎禮的每個時刻。

周殷廷（YT）近期推出新歌《阿修羅》，探討自身陰暗面。(朱永倫攝)

除了有「周殷廷」的身份外，他更經常以組合JFYT的領軍人物「金秀廷」示人，而JFYT亦同時打入叱咤的「我最喜愛的組合」最後5強。對此，「金秀廷」坦言屬基本且應份︰「作為第一天團，以新人組合方式直接殺入最喜愛組合5強係預料之內！因為呢隊組合的單位太強勁；馬東米、池真床、朴智翼、良彬全是猛將，所以入圍並不意外！」「金秀廷」透露若然JFYT能夠順利「登頂」勇奪「我最喜愛的組合」，上台時隊員們就會二話不說「摩西分紅海」般剃頭，但「金秀廷」則不會跟隨，只會略為修剪髮尾，又透露先前計劃慶祝晉身5強的巴士巡遊正部署當中，一眾撐JFYT的粉絲記得密切留意！

欺凌遭遇啟發《阿修羅》

近月YT全新單曲《阿修羅》予人感覺沉鬱且帶黑暗，歌曲文案提到作品旨在「探討人性的陰暗面」，但他旦言實質為探討自身的陰暗面，藉此帶出憤怒、邪惡以及壞念頭。

YT在新加坡求學時期，遭受過連串欺凌，他每日都心存恐懼和怨恨︰「當時我好想毀滅呢班人，但我又唔敢膽去做，同時我亦憎恨自己好像一個懦夫，無能力保護自己，我希望透過毀滅他人得到快樂，而毀滅我自己則能夠得到憐憫，當中積存大量未有處理的憤怒，最後就會成為怨恨。」

YT自言由細到大都為「何謂好人？何謂壞人？」感到掙扎。「以往我經常會有唔好的念頭，想對他人做壞事，我一定係一個衰人；但長大後，我認為一個好人其實都會有壞念頭，但你堅持選擇不付諸實行，就能稱得上好人。」時至今日， YT會將心魔投射到作品當中，《阿修羅》則是他內心對心魔的對話，並認為得到心中平靜是人生當中重要的課題。

YT的到校演出企劃正進行得如火如荼，完成的校點仍未過半。(IG圖片)

拍MV遭勒頸

至於MV方面，YT向來偏好「一鏡到底」的拍攝方式，以往《自我催眠》、《三生有幸》、《意外現場》等作品皆以這手法拍攝，他認為這種手法更能帶出故事的質感。雖然同是「一鏡到底」，但YT亦希望在《阿修羅》中帶來新元素。「上次《意外現場》玩炸車，今次就玩從未試過的爆破！」

他形容拍攝過程既新鮮又有趣︰「全程我們拍了3 take，拍頭兩take時都未有太大問題，所以團隊就想最後一take可以加大力度，拍攝時大家已定好safe word，當有問題就會嗌cut，但去到用繩箍頸的場口，我甩咗手銬唔住條繩就勒住我條頸，我眼球即時充血到就爆的程度，但條繩勒住我又嗌唔到cut。」YT形容過程驚險並憶述完成拍攝後，雖然人人都叫好，但其實該場口並不靠演技，而是真正的「意外現場」。

今年是YT出道第十個年頭，除了舉辦了首個個人演唱會外，更於近月將10年歌手生涯的音樂作品結集成首張大碟《TO WHOM IT MAY CONCERN》，作為個人音樂的階段性總結。

剛剛推出結集10年音樂作品的首張個人大碟《TO WHOM IT MAY CONCERN》。(IG圖片)

YT認為現時樂迷大多以數碼方式接觸音樂，但他希望以實體碟作為一個留念。「過去10年有不少作品都出自自己的想法，有必要將自己創作的感受寫出來！」最後YT就決定以「書」的形式推出首張大碟。YT又謙稱因不知道有誰想了解Yan Ting和這張大碟，因此就以英文書信未知收信人的稱呼「TO WHOM IT MAY CONCERN」作為今次大碟的名稱，坦言推出大碟後的「周殷廷」將會邁向另一階段，而他的演變和成長的分別，亦將由下本「書」來解說。

JFYT回鄉拍MV增友情

近期「金秀廷」所屬的JFYT推出第二首單曲《沉人啟事》。歌曲中的「沉人」即「沉船」，亦即迷戀他人，「金秀廷」指希望藉歌曲帶出「毒L」經常會因異性的一些舉動而易於「沉船」動情的心聲，而作為「天團」一分子的他，亦對這種心理深表理解。

早前，他就連同一班隊員「回鄉」返韓拍攝MV，並形容過程非常歡樂。「能夠同一班隊友一齊踩車、食炸雞，夜晚又會孖舖瞓，成年件事青春之餘又能增進隊員間的感情。」「金秀廷」透露出演MV的女主角經過隊員們精挑細選，形容隊員在拍攝期間都存有不少「私心」，但他卻被「馬東米」在直播中投訴拍攝MV時「自肥」，「金秀廷」對此作出解釋︰「大家同女主角拍攝的戲份都代表著不同的愛，而我拍攝時間長唔代表同女主角拍得特別耐，而係所有隊員都有專車接送到拍攝地點，我係要自己行過去！」「金秀廷」又透露JFYT作為「天團」，未來必定推出不同類型的音樂新作。

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以紅館個唱為目標

YT今年又開展到校演出企劃，共收到200多間學校邀請。他透露已到幾十間學校做演出但仍未達一半數量。每當YT有檔期，就會到4至5間學校演出和分享，他形容過程非常開心︰「我想做歌手的諗法係由我中學時期所萌生，但當時我正處於每日被嘲笑的狀態，每日都希望得到別人的鼓勵，但我並未遇到呢個人，所以我想成為一個幫到人的人，希望透過到校分享和演出，幫助處於青春期且面對不同困難的年輕人。」
過去的瘡疤令YT養成開解人的習慣︰「我想以過去拆解人生困境答案的鎖匙，分享予現時同處困境的人，藉此解開困住他們的鎖！」

YT又預告2025年的工作大計；先會繼續推出更多音樂作品，並揚言「只會更多」。此外，他以紅館演唱會為「人生里程碑」，並誓言會朝著目標邁進，而電影方面，YT將為兩部電影執導，其中一部作品更是自導自演，他坦言紅館和電影都是人生中的大企劃，自己仍為平衡當中的工作努力當中。

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