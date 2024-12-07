三代同堂｜樂基兒離婚後攜子移居峇里　凍齡媽媽搭飛機睇5歲乖孫學校表演

▲ 樂基兒罕有分享三代同堂照片，近照見到她媽媽凍齡有術！

【前天王嫂/單親媽媽/樂基兒】44歲名模樂基兒（Gaile）經歷兩段婚姻，第一任丈夫是天王黎明，第二任則是食品大亨Ian，並為Ian誕下一子Hunter，可惜婚姻只維持5年，再度失婚的Gaile遠走印尼峇里島做靜修導師，原來Hunter也轉到當地讀國際學校，近日Hunter學校聖誕表演，凍齡婆婆更罕有現身撐場！

▲ 樂基兒跟第二任丈夫離婚後獨立照顧兒子Hunter（IG圖片）

樂基兒近況｜5歲仔入讀峇里國際學校

Gaile離婚後獨力照顧5歲兒子Hunter，現已移居印尼峇里發展，轉軌道做靜修導師，有工作才會飛返香港，因此Hunter亦隨媽咪定居峇里，並入讀當地的國際學校Canggu Community School。踏入12月，Hunter的學校開始進行聖誕表演，見Gaile於社交平台貼出囝囝的精彩表演片段，並在影片上寫上：「Polar express perfomance at Hunter's school（Hunter學校的極地特快表演）」

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樂基兒近況｜Hunter穿上可愛表演服跳唱聖誕歌

Hunter身穿的表演服裝極為搶眼，而且充滿民族色彩，紅金色的背心套在短袖恤衫外面，並配搭藍色短褲，最有趣是頭戴紅綠色卡通帽，臉珠塗上紅色圓圈胭脂，跟其他小朋友跳唱聖誕歌，相當可愛；Hunter眼大大，笑起來嘴角向上，跟媽咪十足餅印！

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最驚喜是Gaile媽媽也有到場欣賞乖孫聖誕表演，由於Gaile甚少公開媽媽照片，近照見到Gaile媽媽逆齡生長，完全不似生過三胎的長輩，在她面上看不到歲月痕跡，一頭微曲秀髮非常濃密有光澤。

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樂基兒近況｜Gaile媽媽遺傳優良基因給女兒孫仔

Gaile媽媽雖然跟女兒一樣失婚，但之後與商人再婚，並誕下兩名女兒，即是Gaile同母異父的妹妹，而Gaile繼父的生意主要由泰國、越南、印尼等地購入罐頭、糧油等食品，然後批發給超級市場，所以Gaile媽媽絕對是少奶奶，難怪保養得這麼好。Gaile亦有將三代同堂照片分享至社交網，細看三人如一個倒模印出來，婆婆的優良基因遺傳至Hunter，絕對是高顏值家庭！

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