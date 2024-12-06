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網絡熱話｜中學生上堂去廁所要填表　基新中學：已即時停用及通報教育局

社會

發布時間： 9 小時前

最後更新： 2 小時前

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有中學要求學生上課去廁所要填表申請。

近日有中學生在社交網站投訴，被老師要求上課期間去洗手間要填寫表格申請，引起網民熱議。

涉事的粉嶺中華基督教會基新中學回覆TOPick證實有個別教師使用相關表格，但澄清「並非學校政策及訓導組的一貫做法」，校方得悉後已即時要求有關老師停用表格，並已就事件通報教育局。

點擊圖片放大

帖文附載一幅相片，影有一張「去洗手間表格」的紙張，該表格要求學生填寫姓名、日期及時間、列有「本人____於上堂時間一定要去洗手間。」

學生亦須用20字解釋去洗手間的原因，並承諾會在放學後向老師交代有關事情。表格也提到，該表格會轉交訓導主任，要求學生簽名作實。

網絡熱話｜校方回覆解釋　已通報教育局

投訴學生稱，「唔小心喺你呢堂話要去廁所，真係唔好意思 ，我爭在未寫學校女廁又多人又少廁格」, 並指事件並不是學校政策，而是一名老師對其學生的做法。該學生又指，即使填表格申請，該名老師仍會詢問很多問題才批准學生去洗手間。

帖文引起網民熱烈討論，有網民質疑相關做法違反人權「人權黎轉校好過」，也有人斥若女同學月經、人有三急等逼切需求仍要填表是不切實際。

不過也有網民對做法表示理解，指好多學校都有類似限制上課去廁所的措施，避免學生去廁所時間過長，甚至在廁所進行違規甚至犯法行為，如食煙、吸毒、𠝹手、交收違禁品等。

有網民指涉事學校為粉嶺中華基督教會基新中學。TOPick今日（6日）向相關學校電郵查詢，並獲該校孔姓訓導主任回覆，證實確有教師使用相關格，但澄清要求學生去洗手間前填表格的安排「並非學校政策及訓導組的一貫做法」。

該名主任指校方事前並不知情，經校方了解後確認是個別事件，並即時要求有關老師停止使用該表格。該名主任續稱，該校一向致力為學生營造關愛及尊重的校園環境，將繼續以學生的福祉為首要，校方對此事可能引起的誤會深感抱歉，並說已就事件報告教育局，如有任何疑問可與校務處聯絡。

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