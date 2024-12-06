網絡熱話｜中學生被要求上課去廁所填表申請　網民譁然「人權黎轉校好過」

▲ 中學生被要求上課去廁所填表申請，網民譁然「人權黎轉校好過」（Threads圖片）。

近日有中學生在社交網站投訴，被老師要求上課期間去洗手間要填寫表格申請，引起網民熱議。

帖文附載一幅相片，影有一張「去洗手間表格」的紙張，該表格要求學生填寫姓名、日期及時間、列有「本人____於上堂時間一定要去洗手間。」

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學生亦須用20字解釋去洗手間的原因，並承諾會在放學後向老師交代有關事情。表格也提到，該表格會轉交訓導主任，要求學生簽名作實。

投訴學生稱，「唔小心喺你呢堂話要去廁所，真係唔好意思 ，我爭在未寫學校女廁又多人又少廁格」, 並指事件並不是學校政策，而是一名老師對其學生的做法。該學生又指，即使填表格申請，該名老師仍會詢問很多問題才批准學生去洗手間。

帖文引起網民熱烈討論，有網民質疑相關做法違反人權「人權黎轉校好過」，也有人斥若女同學月經、人有三急等逼切需求仍要填表是不切實際。

不過也有網民對做法表示理解，指好多學校都有類似限制上課去廁所的措施，避免學生去廁所時間過長，甚至在廁所進行違規甚至犯法行為，如食煙、吸毒、𠝹手、交收違禁品等。

有網民指涉事學校為粉嶺中華基督教會基新中學校。TOPick今日（6日）向相關學校電郵查詢。校方早前回覆傳媒查詢指，有關表格並非該校訓導組的一貫措施及做法，已了解事件，並要求有關老師即時停止使用該表格。

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