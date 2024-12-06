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疾病纏身｜《毒舌大狀》反派千金自曝疾病纏身2年　多病攻擊靠保健品吊命

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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大馬女星曾拍《毒舌大狀》成名，自爆病魔纏身2年靠保健品吊命。

【胃癌／女星／廖子妤／保健品／蕁麻疹】曾拍《毒舌大狀》廣獲好評的馬來西亞女星廖子妤，日前自曝過去兩年一直受疾病纏身，每日需要服用一大堆保健品維持狀態，卻仍不得其法，令她心情及思緒都極為混亂，幸在貴人幫助下，找到一位中醫協助，如今身體正逐漸康復，令她不由感嘆：「身體健康真的很重要。」

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廖子妤日前於社交平台Instagram發佈限時動態，自爆近2年一直在生病：「持續性低燒、焦慮、消瘦的身體、不穩定的情緒、尋麻疹攻擊、敏感痕癢的皮膚、記唔到嘢、凹陷的臉頰、鼻炎、反覆水腫、咀嚼肌痛、咬牙、臉下垂鬆弛缺乏彈性、胃痛、手控制不了發抖、心悸、心痛、失眠、便秘、缺乏食欲」，一連串的不適令她陷入絕望的循環，坦言「全身上下都痛，每天只想要哭。」

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疾病纏身｜食大堆保健品「吊命」無果 靠貴人轉介中醫改善 

她又指，自己這2年間每日吃一大堆保健品希望維持身體狀態，但仍無法改善問題，即使不停喝水，體內仍有股火熱的感覺，令她變得易怒、脾氣暴躁、思緒混亂，胡亂下決定、或說錯話。每次有人問她好嗎，她亦不敢多說甚麼，只可以有氣無力地回答一「有點累」，令她感到心身受壓，同時亦對身邊的另一半和工作的夥伴感到抱歉。

她坦言，自己一直在努力尋求中西理外、生理及心理上的幫助，幸而最終遇到一名貴人，介紹了一位中醫協助治療，身體才漸漸恢復，如今雖然尚未回復健康，但目前已「逐漸恢復了相對舒服的身體狀況、食欲也恢復中」感嘆今年最大的感悟就是「身體健康真的很重要」、「原來食得訓得痾得已經是莫大福氣。」同時亦衷心祝福大家都可以身體健康。

廖子妤日前於社交平台Instagram發佈限時動態，自爆近2年一直在生病。（IG@fish331）

疾病纏身｜蕁麻疹可分急性或慢性

台灣皮膚科專科醫生周宛儀微曾指出，蕁麻疹俗稱「風赧」，發作時會產生會癢的紅色或白色膨疹。同時，亦可能伴隨神經血管性水腫，一般會發作在眼皮、嘴唇或是手腳皮膚上，而嚴重的神經血管性水腫甚至會腫到氣管，造成呼吸困難，甚至會腫到腸胃道，出現肚瀉症狀。蕁麻疹發作時，會呈現一條條似被搔抓過的痕跡，甚至整片紅腫或是一顆一顆紅疹。

周醫生指，蕁麻疹可按照發作時間分為急性或慢性︰

  • 急性蕁麻疹（發作時間少於6周）：急性發作，屬於過敏反應，能找出過敏因素，例如氣溫、陽光、或食物等。 
  • 慢性蕁麻疹（發作時間多於6周）：症狀反覆且持續出現，為免疫系統的過度活化，通常找不到病因或誘因。

而慢性蕁麻疹亦可細分為自發性及誘發性︰

慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticarial, CSU）

一般慢性自發性蕁麻疹找不到誘發原因，會反覆出現，多數與與精神壓力有關，通常不是食物過敏所引起的。如果是食物過敏所引發，多數病患在發現並避免誘發的食物後大多可以控制。慢性自發性蕁麻疹可以反覆拖上數個月，甚至有人試過10年以上都無法根治。

慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria, CInU）

物理性蕁麻疹常會看到一抓就腫起來的皮膚劃紋反應，而且身上受壓迫處出現線狀的膨疹。

疾病纏身｜常見蕁麻疹發作5大原因

周醫生表示，每個人誘發蕁麻疹的原因不一，平日可以觀察自己是否有吃到或接觸較少碰到的東西，了解自己誘發蕁麻疹的原因。

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疾病纏身｜減低蕁麻疹發作風險8大方法

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疾病纏身｜治療對蕁麻疹很重要 突然停藥或會再次復發

周醫生提醒，神經血管性水腫可能會影響腸胃道，部分人會出現肚瀉。如果影響氣管，出現呼吸不暢，甚至會有生命危險，因此應盡快求醫。另一方面，如果蕁麻疹伴隨發燒、關節痛、紫斑等，就需注意是否有血管炎或其他疾病的可能，周醫生提醒，治療對於蕁麻疹而言是非常重要，如果突然停藥，會容易再次復發，因此應按照醫生指示服藥。

資料來源：Instagram@fish331

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