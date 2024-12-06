聖誕好去處2024｜港台第四台廣播50載 辦免費園林音樂會賀聖誕

▲ 香港電台第四台美樂廣播 50 載，年度活動「聖誕園林音樂會」將再次假香港公園舉行，誠邀大眾踏上古典音樂時光之旅！

【聖誕好去處2024】平安夜好去處！為慶祝香港電台第四台美樂廣播50載，年度活動「聖誕園林音樂會」將再次假香港公園舉行，誠邀大眾踏上古典音樂時光之旅！

從素歌到巴赫清唱劇，從浪漫的藝術歌曲到激情四溢的探戈舞曲，這趟音樂之旅將帶領樂迷回顧古典音樂的發展，感受當中的無窮魅力。

作曲家伍卓賢所編的《古典名曲大串燒》，將會讓觀眾一次過欣賞到多首耳熟能詳的古典旋律。音樂會由指揮家簡栢堅執棒，著名女高音葉葆菁、女中音張吟晶、男高音陳晨、男中音胡永正、香港兒童合唱團和香港城市室樂團傾力演出，攜手在平安夜的日暮美妙時分，為樂迷獻上豐盛的音樂盛宴。

在壓軸的《聖誕套曲》環節，樂迷更可以一同高唱聖誕歌，共享佳節的歡欣暖意。音樂會免費入場，座位有限，先到先得。

日期︰2024年12月24日（星期二）

時間︰5pm - 7pm

地點︰香港公園奧林匹克廣場

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】