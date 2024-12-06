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聖誕好去處2024｜港台第四台廣播50載 辦免費園林音樂會賀聖誕

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發布時間： 23 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

香港電台第四台美樂廣播 50 載，年度活動「聖誕園林音樂會」將再次假香港公園舉行，誠邀大眾踏上古典音樂時光之旅！

【聖誕好去處2024】平安夜好去處！為慶祝香港電台第四台美樂廣播50載，年度活動「聖誕園林音樂會」將再次假香港公園舉行，誠邀大眾踏上古典音樂時光之旅！

從素歌到巴赫清唱劇，從浪漫的藝術歌曲到激情四溢的探戈舞曲，這趟音樂之旅將帶領樂迷回顧古典音樂的發展，感受當中的無窮魅力。

作曲家伍卓賢所編的《古典名曲大串燒》，將會讓觀眾一次過欣賞到多首耳熟能詳的古典旋律。音樂會由指揮家簡栢堅執棒，著名女高音葉葆菁、女中音張吟晶、男高音陳晨、男中音胡永正、香港兒童合唱團和香港城市室樂團傾力演出，攜手在平安夜的日暮美妙時分，為樂迷獻上豐盛的音樂盛宴。

在壓軸的《聖誕套曲》環節，樂迷更可以一同高唱聖誕歌，共享佳節的歡欣暖意。音樂會免費入場，座位有限，先到先得。

日期︰2024年12月24日（星期二）
時間︰5pm - 7pm
地點︰香港公園奧林匹克廣場

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