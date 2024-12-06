腦中風丨10A女生文憑試前夕突頭痛陷昏迷 送院證腦中風留院2天不治

【沈惠怡／文憑試／中風】馬來西亞一名18歲成績優異的女生，曾於預考中，考獲10A1B的佳績，可惜卻無緣參與正式考試。因為在文憑試前夕，她於本月2日凌晨因頭部劇痛並陷入昏迷，被送院搶救，惟留醫兩日不幸身亡。

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根據馬來西亞傳媒報導，涉事女生名叫沈惠怡，是家中獨女。她於本月2日凌晨晚上，突然在家中感到劇烈的頭痛，未幾更陷入昏迷，嚇得家人馬上將她送至附近診所搶救，其後再轉送醫院。

醫生其後為沈女頭部進行腦掃描，發現她腦部出血，屬於出血性中風，她留院期間一直昏迷，最終延至周四早上9時40分不治。沈女父親事後接受訪問時表示，愛女生前一直非常乖巧，而且自小已非常熱愛學習，而愛女出事前亦未見有太大異樣。她的同學就曾表示，看到她上星期臉色不太好。

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中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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