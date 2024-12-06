偷食斷正｜驚見姦夫全裸通屋走　靠1件家電斷正老婆偷食　綠帽男秒崩潰暴瘦44磅

【偷食／家電／斷正／姦夫淫婦／出軌】人妻偷食被斷正！台灣一名人妻偷食無意中被這件「家電」捉姦在床，人夫驚見陌生男子全裸通屋走，崩潰暴瘦44磅，繼而提告索償200萬台幣。

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偷食斷正｜掃地機械人斷正人妻偷食 人夫崩潰暴瘦44磅

綜合媒體報道，台灣新北市一對夫婦婚後與老爺奶奶同住，每逢周末才會有時間「二人世界」，到女方家中共度春宵。去年9月，男事主在太太出國期間，在屋內發現有陌生人的牙刷，好奇翻看家中掃地機械人的監控畫面，驚見有姦夫在太太家中過夜。監控畫面更錄下兩人親暱互動，兩人在家中肆無忌憚脫光更衣，姦夫甚至全裸通屋走，猶如一家之主。

男子斷正太太出軌後身心受創，兩人離婚後男方提出訴訟，要求賠償200萬台幣（約40萬港元）作為心靈和精神上的補償。男子聲稱自己家庭破碎後受到極大打擊，暴瘦20公斤（約44磅）。

女方與第三者在庭上作供時澄清兩人只是朋友關係，男子開車載她回家，在屋內寒暄幾句。女方反指前夫謊稱自己是住戶，以遺失鑰匙磁扣為藉口，申請查看地下室停車場監視器錄影畫面，屬侵犯隱私權。

偷食斷正｜法官：親暱互動超越純友誼

女方續指控前夫，表示東窗事發後2個月已經告知前夫不能夠再擅自進屋，亦要求退出掃地機械人的監控連結和大門密碼鎖。然而，前夫懶理，繼續透過掃地機械人的監控鏡頭竊錄前妻生活。法官考慮到監控畫面未至於構成侵犯私隱，女方亦可以選擇關閉監控功能，加上男方未有將照片作為勒索用途。從監控畫面亦明顯看出女方與第三者有超越朋友關係的親密行為，故此判兩人賠償50萬台幣（約12萬港元）。

性生活不檢點｜4招預防感染「椰菜花」

性生活不檢點，容易患上性病。本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

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椰菜花｜患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

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