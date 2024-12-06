  • 21°C
香港時間：2024126日 (五) 20:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

偷食斷正｜驚見姦夫全裸通屋走　靠1件家電斷正老婆偷食　綠帽男秒崩潰暴瘦44磅

健康資訊

發布時間： 49 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

【偷食／家電／斷正／姦夫淫婦／出軌】人妻偷食被斷正！台灣一名人妻偷食無意中被這件「家電」捉姦在床，人夫驚見陌生男子全裸通屋走，崩潰暴瘦44磅，繼而提告索償200萬台幣。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

偷食斷正｜掃地機械人斷正人妻偷食 人夫崩潰暴瘦44磅

綜合媒體報道，台灣新北市一對夫婦婚後與老爺奶奶同住，每逢周末才會有時間「二人世界」，到女方家中共度春宵。去年9月，男事主在太太出國期間，在屋內發現有陌生人的牙刷，好奇翻看家中掃地機械人的監控畫面，驚見有姦夫在太太家中過夜。監控畫面更錄下兩人親暱互動，兩人在家中肆無忌憚脫光更衣，姦夫甚至全裸通屋走，猶如一家之主。

男子斷正太太出軌後身心受創，兩人離婚後男方提出訴訟，要求賠償200萬台幣（約40萬港元）作為心靈和精神上的補償。男子聲稱自己家庭破碎後受到極大打擊，暴瘦20公斤（約44磅）。

女方與第三者在庭上作供時澄清兩人只是朋友關係，男子開車載她回家，在屋內寒暄幾句。女方反指前夫謊稱自己是住戶，以遺失鑰匙磁扣為藉口，申請查看地下室停車場監視器錄影畫面，屬侵犯隱私權。

偷食斷正｜法官：親暱互動超越純友誼

女方續指控前夫，表示東窗事發後2個月已經告知前夫不能夠再擅自進屋，亦要求退出掃地機械人的監控連結和大門密碼鎖。然而，前夫懶理，繼續透過掃地機械人的監控鏡頭竊錄前妻生活。法官考慮到監控畫面未至於構成侵犯私隱，女方亦可以選擇關閉監控功能，加上男方未有將照片作為勒索用途。從監控畫面亦明顯看出女方與第三者有超越朋友關係的親密行為，故此判兩人賠償50萬台幣（約12萬港元）。

性生活不檢點｜4招預防感染「椰菜花」

性生活不檢點，容易患上性病。本港皮膚科專科醫生胡惠福早前接受訪問時表示，HPV病毒分為不同類型，如椰菜花是由HPV第6型及第11型病毒導致的傳染病，而尋常疣則是由HPV第2型及第4型的病毒所導致。椰菜花主要經由親密接觸傳播，即使沒有插入式的行為，與器官附近皮膚有親密接觸，皮膚與皮膚都可以傳播HPV病毒，如果有傷口感染機會更大。

點擊圖片放大
+4
+3

椰菜花｜患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」

據香港衞生防護中心資料，患者受感染後會在2星期至8個月內長出「椰菜花」。以下為男性患者及女性患者最常見的病徵：

點擊圖片放大
+4
+3

相關文章：

夫妻關係｜男子出軌遭老婆撞破　外母勸架突心臟病發亡

睡覺危機丨妻子半夜叫男同事名　丈夫以為出軌求醫揭心酸真相

綠帽疑雲｜男友家驚見「二手」肉色襪褲　男方辯稱為防1病自用惹女友懷疑出軌

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【抗癌勇士】勇敢抗癌卻遭老公背叛出軌　漫畫家心碎離婚：只剩我自己
13:58 2023/03/04
【抗癌勇士】勇敢抗癌卻遭老公背叛出軌　漫畫家心碎離婚：只剩我自己
【活得比你好】前夫出軌單親媽產後暴漲38磅　決心減肥勁甩42磅肥肉變索女
17:26 2023/03/20
【活得比你好】前夫出軌單親媽產後暴漲38磅　決心減肥勁甩42磅肥肉變索女
惡菌纏身｜頻偷食染「椰菜花」纏身 29歲妻呻4大不滿致出軌 憂老公中招難以開口
08:00 2024/01/10
惡菌纏身｜頻偷食染「椰菜花」纏身 29歲妻呻4大不滿致出軌 憂老公中招難以開口
驚險意外｜ 16歲女親睹男友出軌開車散心 遇車禍噴飛9米掛電纜重傷1事奇蹟保命
09:58 2024/02/23
驚險意外｜ 16歲女親睹男友出軌開車散心 遇車禍噴飛9米掛電纜重傷1事奇蹟保命

你可能感興趣

【抗癌勇士】勇敢抗癌卻遭老公背叛出軌　漫畫家心碎離婚：只剩我自己
13:58 2023/03/04
【抗癌勇士】勇敢抗癌卻遭老公背叛出軌　漫畫家心碎離婚：只剩我自己
【活得比你好】前夫出軌單親媽產後暴漲38磅　決心減肥勁甩42磅肥肉變索女
17:26 2023/03/20
【活得比你好】前夫出軌單親媽產後暴漲38磅　決心減肥勁甩42磅肥肉變索女
惡菌纏身｜頻偷食染「椰菜花」纏身 29歲妻呻4大不滿致出軌 憂老公中招難以開口
08:00 2024/01/10
惡菌纏身｜頻偷食染「椰菜花」纏身 29歲妻呻4大不滿致出軌 憂老公中招難以開口
健康問題 網絡熱話 HPV 出軌 離婚 家電

最高瀏覽

中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗逝世丨中山美穗驚傳離世　警發現陳屍家中浴缸終年54歲
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
安全隱憂｜小學生帶針筒人形玩具回校超危險　家長極憂心誤將空針注入人體恐致命
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間16:05）