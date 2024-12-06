洗鞋服務｜香港新出24小時洗鞋服務　$39有交易最快2日取回【附地址】

▲ 香港有公司推出新式洗鞋服務，提供24小時洗鞋服務櫃，最平只需39元就可以洗到一對鞋，只需2至3日就可以取回一對乾乾淨淨的新鞋回家。(「U2U.HK」Facebook專頁)

行街、落雨，都會容易整污糟對鞋，但自己清潔既麻煩，又未必乾淨。最近，有公司推出新式洗鞋服務，提供24小時洗鞋服務櫃，最平只需39元，2至3日就可以取回一對乾乾淨淨的鞋，仲送棉襪、香薰等精美禮品包。

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洗鞋服務｜全港4大地點設自助櫃

近期，香港多個商場出現24小時的洗鞋服務櫃，據悉服務供應商為「U2U超級洗鞋」，於全港4個地點包括觀塘、九龍城、土瓜灣及葵涌設自助櫃，據U2U超級洗鞋Facebook專頁表示，客人只需點擊屏幕「我要清洗」，選擇清洗鞋款類別及付款方式，將污糟的鞋放入櫃並關上門，領取或無需憑證，即完成整個程序。

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洗鞋服務｜最快48小時取回

專頁表示，每對鞋清洗至取回，只需48至72小時就可以送還。公司設有台灣專業清潔工業設備，團隊具專業技術，提供清洗頑強污漬、祛氧化、皮面清潔、納米噴霧等服務，並稱每對鞋子全部純手工清洗，清洗後全部附送精美包裝袋，內附鞋內支撐、香薰、純棉襪，讓客人即刻穿新鞋離開。

試營業期間更有多重驚喜，新用戶可享受超值的洗鞋優惠套餐，舊有客戶推薦新用戶，成功即送禮品。

「U2U超級洗鞋」地點

1. 九龍城廣場

2. 觀塘九龍灣得寶商場

3. 土瓜灣定安大廈G座

4. 葵涌美華工業大廈

聯絡方法：WhatsApp 90585199

營業時間：星期一至星期日全天開放

資料來源：「U2U超級洗鞋」Facebook專頁

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