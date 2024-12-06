  • 22°C
香港時間：2024126日 (五) 16:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

洗鞋服務｜香港新出24小時洗鞋服務　$39有交易最快2日取回【附地址】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

香港有公司推出新式洗鞋服務，提供24小時洗鞋服務櫃，最平只需39元就可以洗到一對鞋，只需2至3日就可以取回一對乾乾淨淨的新鞋回家。(「U2U.HK」Facebook專頁)

行街、落雨，都會容易整污糟對鞋，但自己清潔既麻煩，又未必乾淨。最近，有公司推出新式洗鞋服務，提供24小時洗鞋服務櫃，最平只需39元，2至3日就可以取回一對乾乾淨淨的鞋，仲送棉襪、香薰等精美禮品包。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

洗鞋服務｜全港4大地點設自助櫃

近期，香港多個商場出現24小時的洗鞋服務櫃，據悉服務供應商為「U2U超級洗鞋」，於全港4個地點包括觀塘、九龍城、土瓜灣及葵涌設自助櫃，據U2U超級洗鞋Facebook專頁表示，客人只需點擊屏幕「我要清洗」，選擇清洗鞋款類別及付款方式，將污糟的鞋放入櫃並關上門，領取或無需憑證，即完成整個程序。

點擊圖片放大
+7
+6

洗鞋服務｜最快48小時取回

專頁表示，每對鞋清洗至取回，只需48至72小時就可以送還。公司設有台灣專業清潔工業設備，團隊具專業技術，提供清洗頑強污漬、祛氧化、皮面清潔、納米噴霧等服務，並稱每對鞋子全部純手工清洗，清洗後全部附送精美包裝袋，內附鞋內支撐、香薰、純棉襪，讓客人即刻穿新鞋離開。

試營業期間更有多重驚喜，新用戶可享受超值的洗鞋優惠套餐，舊有客戶推薦新用戶，成功即送禮品。

「U2U超級洗鞋」地點

  • 1. 九龍城廣場
  • 2. 觀塘九龍灣得寶商場
  • 3. 土瓜灣定安大廈G座
  • 4. 葵涌美華工業大廈

聯絡方法：WhatsApp 90585199

營業時間：星期一至星期日全天開放

資料來源：「U2U超級洗鞋」Facebook專頁

更多優惠報道：

GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折

淘寶雙12優惠｜淘寶香港推「雙12狂歡節」滿¥99包郵　4大優惠官方低至87折+跨店滿300減40

開倉優惠｜尖沙咀海港城家品開倉低至5折　家具/家電/廚具最平$30起

Apple優惠｜Apple經銷商感謝祭限時3日大減價　iPhone低至$900/Macbook最平$800

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折
今日 13:55
GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折
聖誕好去處2024｜K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹　限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展
17:59 2024/12/05
聖誕好去處2024｜K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹　限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚
今日 12:05
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚

你可能感興趣

GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折
今日 13:55
GODIVA買一送一｜GODIVA朱古力雪糕買一送一　限時3日優惠/聖誕禮盒75折
聖誕好去處2024｜K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹　限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展
17:59 2024/12/05
聖誕好去處2024｜K11 MUSEA 12米高Dior金光聖誕樹　限定JellyCat市集+數碼暴龍珍藏卡牌展
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚
今日 12:05
親子自助餐｜尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　$329起任食龍蝦/鱈場蟹腳/蠔皇鮑魚
定安大廈 九龍 九龍城廣場 Kowloon City Plaza 觀塘 九龍灣 葵涌 香港 服務 著數優惠 九龍城

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運