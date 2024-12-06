正能量｜孖女經歷職場欺凌及婚姻破裂先後患躁鬱 相濡以沫半世紀齊做義工扶持同路人

▲ （左起）姊姊玉貞、妹妹玉霞先後患上躁鬱，彼此不離不棄、互相扶持，成為康復及生存不可或缺的動力。（被訪者提供）

孖女玉貞玉霞性格一凹一凸，姊姊玉貞文靜內斂，妹妹玉霞能言善道。兩姊妹先後患上躁鬱，靠着對方走過難關，用愛療癒一個又一個內心缺口，成為彼此生命的光。

玉霞現年56歲，她形容姊姊總是笑瞇瞇的，即使別人發她脾氣也會「硬食」，從不覺得受氣或委屈，反而覺得「讓你宣洩完，下咗啖氣就得㗎喇。」孖女之上有兩個哥哥，一家六口樂也融融。從小至大姊姊體弱多病，加上溫順體貼，便成家中份外呵護的掌上明珠。

父母以愛同行

畢業後姊姊到電子廠做文職，有日因病求醫，竟將診所櫃頂雜物搬來搬去。醫生懷疑她有幻覺、妄想等精神病徵狀，建議媽媽立即帶她到急症室求醫，獲即日轉介至青山醫院。年僅18歲確診躁鬱症，更需留院數月。

▲ 80年代社會對精神病的認知不多，當時全家人對病症毫無概念，也無家族病史，姊姊入院一事成莫大打擊。（被訪者提供）

留院期間，行動不便的媽媽每日送湯水到醫院。藥物使姊姊口腔及身體變得僵硬，媽媽便切碎食物，親手餵食。出院之後，爸爸逢周日例休都會帶姊姊到尖沙咀飲茶，起初姊姊自覺奇特，好怕外界眼光，卻被玉霞一句話點醒：「爸媽好想姊姊不覺得自己有病。即使女兒是精神復元人士，面對冷嘲熱議或批評，他們也不會不與她外出，要證明給別人看我們全家人都好愛她，要與她同行。」

一通電話拯救姊姊

婚後玉霞搬離娘家，姊姊自此與媽媽相依為命。有日姊姊致電玉霞，打算趁媽媽洗澡時自殺。「她說『阿妹，我自殺緊。』她覺得自己是負累。我跟她說，你要記住你的生命等同媽媽的生命，她最想照顧的人是你。若你這樣在家走了，她會崩潰，無法接受。」

即使隔着電話心急如焚，玉霞亦深知要冷靜，因她是撑起姊姊的支柱。「家姐個個都唔信，一定信阿妹。她單純到覺得阿妹講邊句都啱。我說媽媽仍然想與你一起，若你不想媽媽難過，就讓她看到一個肥肥白白的玉貞，別傷害自己。」

▲ 懷孕期間姊姊曾病發入院，玉霞欲探望卻被前夫指責，最後她趁前夫上班偷偷跑到醫院：「姊姊與我在人生是一對的，如果我大肚就不去，難道待生產後才能見她嗎？我不能這麼自私。」（吳霆俊攝）

為了家人，姊姊病情漸漸穩定，每逢星期日都會與媽媽到沙田探望玉霞，與姨甥仔相聚，也會給她數百元生活費。

丈夫拋家棄子躁鬱突襲

玉霞育有二子，生活原本安穩美滿。01年與親戚攜子外遊，回家竟發現丈夫已搬離居所，只留下一句「我唔會再返嚟」便揮袖而去。當時兒子僅得幾歲，玉霞深信丈夫終會回家，便獨力照顧兩子，等他浪子回頭。幼子患發展遲緩及語言障礙，玉霞天天帶他訓練，自製字卡與他互動。

誰知一等就是3年，當時依賴丈夫每月生活費的玉霞，兩年後突然收到電話：「我今後不會再理你和兩個兒子，不會再給你生活費。」一句話刺穿心房，把玉霞唯一的生存盼望也摧毀掉。

被迫成為單親媽媽後，玉霞如常回娘家吃團年飯，甫踏進屋內便暈倒在地上，一度失去意識。她隨即被送往急症室，情緒極不穩定：「我說我想放棄，想帶埋兩個兒子一齊走。若留下他們不知誰照顧，他們會好辛苦。」

玉霞因而被安排至專為精神科候診人士而設的房間，四面白牆空空如也。候診期間，她語無倫次也有幻覺，指住白牆說爸媽向她招手：「主耶穌是否呼喚我？我係咪上得嚟？我好辛苦啊！」

▲ 姊姊對姨甥仔視如己出，玉霞兩個兒子都好錫姨媽。（被訪者提供）

因你找到生存動力

最終玉霞同樣確診躁鬱症，留院期間幸獲教會姊妹幫忙，讓兒子和姊姊借宿，起居飲食都有人照顧。服藥後玉霞的徵狀有明顯改善，情緒也變得穩定。原本已可出院，卻不幸遇上沙士，出院日期一拖再拖，她只能每晚與家人通電話，直至5月方正式出院。

出院後第一件事，就是到姊妹家接兒子。久違數月終於見面，她左找右找均不見幼子，最後發現他竟躲在茶几內。想起這段經歷，玉霞雙眼通紅：「他說只要躲着，媽媽找他愈久，就留得愈耐。他不知道媽媽會否一會再離開，只想用這個方法留住我。」

她大力抱住兒子，內心想着：「天父記得給我能力，從今以後不再讓我病發，我要好好照顧一對兒子和姊姊。」

▲ 玉霞笑言姊姊愛笑也易氹，只要有蝦食就會笑得合不攏嘴。（被訪者提供）

接納自己如常生活

帶着這份信念，玉霞自03年至今無再病發。期間她全心照顧兒子，照樣參與家校工作。「雖然兒子失去了父愛，但我也要給他們最好的愛。他們兩個是我的人生動力，我要做他們的榜樣。病只是我人生其中一個歷練，假如媽媽也能從谷底爬起，倘若他們未來遇上挫敗，也要勇敢面對。」

婚姻破裂已成事實，如何生活取決於自己：「別因一段經歷影響整個人生。身為康復者，更別被一個病打垮自己。接納這個病，與其同行，最重要是肯定自己，你也可以照常工作。」

因為深愛家人，也被家人深愛着，玉霞變得更堅定。沒被躁鬱症的陰霾籠罩，即使仍需服藥、與病共存，亦無阻她如常生活。同樣是康復者的姊姊，亦被她的堅強感染：「她跟朋友說，別以為患精神病一定會復發。我妹妹21年來也沒事，只需定期覆診。（病情）因人而異，重要是如何面對和接納自己。」

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多麼感激有一雙我倆

兩姊妹先後患上躁鬱，彼此扶持，互相拯救，不離不棄。其後更一同參與利民社區網的朋輩工作，成為正副主席，常常「行孖咇」外出做真人圖書館分享。

除了分享自身經歷，也提醒大家要帶着同理心做別人的樹窿，或許可成為他人的救命草。「情緒低落無法預料，可能那一剎有人傾聽，就救到一個生命。」即使兩姊妹心照不宣，有需要時也總是彼此的樹窿。

姊姊對姨甥仔視如己出，玉霞兩個兒子都好錫姨媽。小時候有兩粒糖總會留一粒給姨媽，長大後也會帶姨媽吃自助餐、看電影，知姨媽喜歡唱歌，假日便齊齊去唱K。姊姊住在隔壁，玉霞每晚煮住家飯一家四口相聚。

直至4年前姊姊在家不慎跌倒，確診初期柏金遜及認知障礙症。曾需坐輪椅兼無法自理，玉霞便照顧其起居飲食，替她洗澡，打點家務。其後情況雖有明顯改善，姊姊卻於今年8月在睡夢中與世長辭。

對玉霞來說，姊姊是她生命的另一半，無條件分擔她的愁緒，因為有她的愛與陪伴，生命才完整且圓滿：「好多謝你這麼多年來在我身邊不離不棄。沒你的愛，我不會行到今時今日，你永遠都是我心中最愛。」帶着姊姊的遺志，玉霞繼續到社區分享，盼可鼓勵大眾多理解精神復元人士，多傾聽身邊人的心聲。

關於精神健康月

精神健康月是一項全港性的精神健康公眾教育活動，由勞工及福利局與多個政府部門、公營機構及非政府組織聯合舉辦，並由本港多間精神健康非牟利機構一同主辧活動旨在透過不同形式的公 眾教育及推廣活動，向市民宣揚精神健康的重要性，並加深大眾對精神病和復元人士的認識及接納。

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