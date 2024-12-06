正能量｜孖女經歷職場欺凌及婚姻破裂先後患躁鬱 相濡以沫半世紀齊做義工散播愛

▲ （左起）姊姊玉貞、妹妹玉霞先後患上躁鬱，彼此不離不棄、互相扶持，成為康復及生存不可或缺的動力。（被訪者提供）

孖女玉貞玉霞性格一凹一凸，姊姊玉貞文靜內斂，妹妹玉霞能言善道。兩姊妹先後患上躁鬱，靠着對方走過難關，用愛療癒一個又一個內心缺口，成為彼此生命的光。

玉霞現年56歲，她形容姊姊總是笑瞇瞇的，即使別人發她脾氣也會「硬食」，從不覺得受氣或委屈，反而覺得「讓你宣洩完，下咗啖氣就得㗎喇。」孖女之上有兩個哥哥，一家六口樂也融融。從小至大姊姊體弱多病，加上溫順體貼，便成家中份外呵護的掌上明珠。

父母以愛同行

畢業後姊姊到電子廠做文職，有日因病求醫，竟將診所櫃頂雜物搬來搬去。醫生懷疑她有幻覺、妄想等精神病徵狀，建議媽媽立即帶她到急症室求醫，獲即日轉介至青山醫院。年僅18歲確診躁鬱症，更需留院數月。

▲ 80年代社會對精神病的認知不多，當時全家人對病症毫無概念，也無家族病史，姊姊入院一事成莫大打擊。（被訪者提供）

留院期間，行動不便的媽媽每日送湯水到醫院。藥物使姊姊口腔及身體變得僵硬，媽媽便切碎食物，親手餵食。出院之後，爸爸逢周日例休都會帶姊姊到尖沙咀飲茶，起初姊姊自覺奇特，好怕外界眼光，卻被玉霞一句話點醒：「爸媽好想姊姊不覺得自己有病。即使女兒是精神復元人士，面對冷嘲熱議或批評，他們也不會不與她外出，要證明給別人看我們全家人都好愛她，要與她同行。」

一通電話拯救姊姊

婚後玉霞搬離娘家，姊姊自此與媽媽相依為命。有日姊姊致電玉霞，打算趁媽媽洗澡時自殺。「她說『阿妹，我自殺緊。』她覺得自己是負累。我跟她說，你要記住你的生命等同媽媽的生命，她最想照顧的人是你。若你這樣在家走了，她會崩潰，無法接受。」

即使隔着電話心急如焚，玉霞亦深知要冷靜，因她是撑起姊姊的支柱。「家姐個個都唔信，一定信阿妹。她單純到覺得阿妹講邊句都啱。我說媽媽仍然想與你一起，若你不想媽媽難過，就讓她看到一個肥肥白白的玉貞，別傷害自己。」

▲ 懷孕期間姊姊曾病發入院，玉霞欲探望卻被前夫指責，最後她趁前夫上班偷偷跑到醫院：「姊姊與我在人生是一對的，如果我大肚就不去，難道待生產後才能見她嗎？我不能這麼自私。」（吳霆俊攝）

為了家人，姊姊病情漸漸穩定，每逢星期日都會與媽媽到沙田探望玉霞，與姨甥仔相聚，也會給她數百元生活費。

丈夫拋家棄子躁鬱突襲

玉霞育有二子，生活原本安穩美滿。01年與親戚攜子外遊，回家竟發現丈夫已搬離居所，只留下一句「我唔會再返嚟」便揮袖而去。當時兒子僅得幾歲，玉霞深信丈夫終會回家，便獨力照顧兩子，等他浪子回頭。幼子患發展遲緩及語言障礙，玉霞天天帶他訓練，自製字卡與他互動。

誰知一等就是3年，當時依賴丈夫每月生活費的玉霞，兩年後突然收到電話：「我今後不會再理你和兩個兒子，不會再給你生活費。」一句話刺穿心房，把玉霞唯一的生存盼望也摧毀掉。

被迫成為單親媽媽後，玉霞如常回娘家吃團年飯，甫踏進屋內便暈倒在地上，一度失去意識。她隨即被送往急症室，情緒極不穩定：「我說我想放棄，想帶埋兩個兒子一齊走。若留下他們不知誰照顧，他們會好辛苦。」

玉霞因而被安排至專為精神科候診人士而設的房間，四面白牆空空如也。候診期間，她語無倫次也有幻覺，指住白牆說爸媽向她招手：「主耶穌是否呼喚我？我係咪上得嚟？我好辛苦啊！」

▲ 姊姊對姨甥仔視如己出，玉霞兩個兒子都好錫姨媽。（被訪者提供）

因你找到生存動力

最終玉霞同樣確診躁鬱症，留院期間幸獲教會姊妹幫忙，讓兒子和姊姊借宿，起居飲食都有人照顧。服藥後玉霞的徵狀有明顯改善，情緒也變得穩定。原本已可出院，卻不幸遇上沙士，出院日期一拖再拖，她只能每晚與家人通電話，直至5月方正式出院。

出院後第一件事，就是到姊妹家接兒子。久違數月終於見面，她左找右找均不見幼子，最後發現他竟躲在茶几內。想起這段經歷，玉霞雙眼通紅：「他說只要躲着，媽媽找他愈久，就留得愈耐。他不知道媽媽會否一會再離開，只想用這個方法留住我。」

她大力抱住兒子，內心想着：「天父記得給我能力，從今以後不再讓我病發，我要好好照顧一對兒子和姊姊。」

▲ 玉霞笑言姊姊愛笑也易氹，只要有蝦食就會笑得合不攏嘴。（被訪者提供）

接納自己如常生活

帶着這份信念，玉霞自03年至今無再病發。期間她全心照顧兒子，照樣參與家校工作。「雖然兒子失去了父愛，但我也要給他們最好的愛。他們兩個是我的人生動力，我要做他們的榜樣。病只是我人生其中一個歷練，假如媽媽也能從谷底爬起，倘若他們未來遇上挫敗，也要勇敢面對。」

婚姻破裂已成事實，如何生活取決於自己：「別因一段經歷影響整個人生。身為康復者，更別被一個病打垮自己。接納這個病，與其同行，最重要是肯定自己，你也可以照常工作。」

因為深愛家人，也被家人深愛着，玉霞變得更堅定。沒被躁鬱症的陰霾籠罩，即使仍需服藥、與病共存，亦無阻她如常生活。同樣是康復者的姊姊，亦被她的堅強感染：「她跟朋友說，別以為患精神病一定會復發。我妹妹21年來也沒事，只需定期覆診。（病情）因人而異，重要是如何面對和接納自己。」

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多麼感激有一雙我倆

兩姊妹先後患上躁鬱，彼此扶持，互相拯救，不離不棄。其後更一同參與利民社區網的朋輩工作，成為正副主席，常常「行孖咇」外出做真人圖書館分享。

除了分享自身經歷，也提醒大家要帶着同理心做別人的樹窿，或許可成為他人的救命草。「情緒低落無法預料，可能那一剎有人傾聽，就救到一個生命。」即使兩姊妹心照不宣，有需要時也總是彼此的樹窿。

姊姊對姨甥仔視如己出，玉霞兩個兒子都好錫姨媽。小時候有兩粒糖總會留一粒給姨媽，長大後也會帶姨媽吃自助餐、看電影，知姨媽喜歡唱歌，假日便齊齊去唱K。姊姊住在隔壁，玉霞每晚煮住家飯一家四口相聚。

直至4年前姊姊在家不慎跌倒，確診初期柏金遜及認知障礙症。曾需坐輪椅兼無法自理，玉霞便照顧其起居飲食，替她洗澡，打點家務。其後情況雖有明顯改善，姊姊卻於今年8月在睡夢中與世長辭。

對玉霞來說，姊姊是她生命的另一半，無條件分擔她的愁緒，因為有她的愛與陪伴，生命才完整且圓滿：「好多謝你這麼多年來在我身邊不離不棄。沒你的愛，我不會行到今時今日，你永遠都是我心中最愛。」帶着姊姊的遺志，玉霞繼續到社區分享，盼可鼓勵大眾多理解精神復元人士，多傾聽身邊人的心聲。

關於精神健康月

精神健康月是一項全港性的精神健康公眾教育活動，由勞工及福利局與多個政府部門、公營機構及非政府組織聯合舉辦，並由本港多間精神健康非牟利機構一同主辧活動。旨在透過不同形式的公眾教育及推廣活動，向市民宣揚精神健康的重要性，並推動大眾對精神病和復元人士的認知及接納。

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