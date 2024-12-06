  • 22°C
香港時間：2024126日 (五) 16:59

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返

健康資訊

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 中山美穗 羅淑佩 超市大搜查 名校專區 破·地獄 靚媽精明眼 藥物百科 聖誕好去處 小學試題 會員有獎

日本女星中山美穗離世，終年54歲。

【日本／女星／中山美穗】據日本放送協會（NHK）今日（6日）報道，日本女星中山美穗在東京澀谷區的家中的浴室內離世，終年54歲，消息震驚日本演藝圈，警方現正調查詳細情況。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜50歲司機輕視糖尿病 血糖過低頭暈釀車禍 醫生教2大控病關鍵

中山美穗離世｜取消個唱後　突傳出身亡消息

據日媒報道指出，中山美穗被發現在澀谷區惠比壽自宅內，有相關人士報警她是「被發現死於浴缸內」。而她原定今天在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會，但在下午1點7分時宣布大阪公演因健康不佳宣布取消，不到1小時就傳出身亡消息。

點擊圖片放大
+18
+17

中山美穗離世｜生前透露陷進低潮

有消息指，中山美穗19小時之前還在Instagram上發文，提到這幾天心情低潮，只能夠與摯友聊天。她自嘲拍攝技術很差，而照片中寫著「I have been to hell and back, and let me tell you it was wonderful.」，似乎暗示自己近日陷進低潮，心情猶如「來回地獄又折返」，難受但亦難以排解負面情緒。

中山美穗在1970年出生於東京，1985年以偶像身份出道，是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一。她為港人熟悉的是1995年出演電影《情書》，獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》，獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。

點擊圖片放大
+6
+5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

 

健康問題 歌手 演員 演唱會 演唱會

最高瀏覽

「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
「雙雄」被免職早有先兆　李家超近日訪問揭「死因」
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
瓊瑤離世丨瓊瑤離世早有預告秘書前1天收遺書恐涉遺棄罪　林青霞悲痛發聲：心好痛
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（12月06日 時間12:05）
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
久睡早死｜瞓太耐比捱夜更傷身！　一種睡眠習慣易患3大癌症　最佳睡眠時間曝光：不是8小時【附10大致癌習慣】
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運
大雪節氣2024｜大雪節氣6大禁忌+7大習俗　命理師警告勿做1事：隨時全年行衰運