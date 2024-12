中山美穗離世丨日本女星中山美穗離世　終年54歲　生前曾發文放負：來回地獄又折返

▲ 日本女星中山美穗離世,終年54歲。

【日本/女星/中山美穗】據日本放送協會(NHK)今日(6日)報道,日本女星中山美穗在東京澀谷區的家中的浴室內離世,終年54歲,消息震驚日本演藝圈,警方現正調查詳細情況。

中山美穗離世|取消個唱後 突傳出身亡消息

據日媒報道指出,中山美穗被發現在澀谷區惠比壽自宅內,有相關人士報警她是「被發現死於浴缸內」。而她原定今天在大阪舉行《Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live》演唱會,但在下午1點7分時宣布大阪公演因健康不佳宣布取消,不到1小時就傳出身亡消息。

中山美穗離世|生前透露陷進低潮

有消息指,中山美穗19小時之前還在Instagram上發文,提到這幾天心情低潮,只能夠與摯友聊天。她自嘲拍攝技術很差,而照片中寫著「I have been to hell and back, and let me tell you it was wonderful.」,似乎暗示自己近日陷進低潮,心情猶如「來回地獄又折返」,難受但亦難以排解負面情緒。

中山美穗在1970年出生於東京,1985年以偶像身份出道,是日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一。她為港人熟悉的是1995年出演電影《情書》,獲得第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞。1998年與木村拓哉參演電視劇《沉睡的森林》,獲得第19回日劇學院賞最佳女主角。

