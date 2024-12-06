火鍋｜譚仔/譚仔三哥推出一人食火鍋　$72起自選獨創湯底食材飲品等

▲ 譚仔/譚仔三哥推出一人食火鍋，$72起自選獨創湯底、食材、飲品等。

天氣轉涼，適合打邊爐暖身。近日，譚仔三哥米線及譚仔雲南米線皆推出一人食火鍋，分別為「三哥Me譚邊爐」及「巧滾動火鍋」，72元起即享獨創湯底，多款肉類、配料、蔬菜藍、主食及飲品均可自選，即睇優惠詳情。

飲食情報｜台式火鍋呷哺呷哺升級套餐$128起 免費任食台式刨冰甜品

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火鍋｜譚仔三哥米線「三哥Me譚邊爐」

套餐包括：

1款自選湯底：清湯、麻辣湯、番茄湯、酸辣湯、重慶三哥酸辣湯、煳辣湯砂砂湯、水煮湯（後4款為獨創）

1份指定蔬菜籃：生菜、豆卜、金菇、翠玉瓜片、鮮冬菇和車厘茄

2款自選精選肉類食材 (不可重複)：肥牛 、魚片、鴨血、雞肉、豬肉、牛肉、豬膶或午餐肉

2款自選邊爐必備食材 (不可重複)：腩肉、響鈴、 黑椒脆骨丸、 龍蝦丸、 鮮蝦餅、墨丸、 牛丸、 貢丸、 竹笙等23款

1款自選主食：米線、扭紋薯粉或白飯 (加$5升級乍醬飯或蒟蒻麵)

1份指定配料：蔥花、芫茜

1款自選特調醬汁：沙嗲汁、豉油、香辣汁

1杯自選熱飲 ：可加$3升級凍飲或汽水、加$6升級特飲

火鍋價格：$72起

供應時間：晚上5時起（只限堂食）

地點：譚仔三哥米線指定分店

資訊來源：Facebook「譚仔三哥米線」專頁

火鍋｜譚仔雲南米線「巧滾動火鍋」

套餐包括：

1款自選湯底：清湯、鮮番茄湯、湖南酸辣湯、麻辣湯、泡椒酸菜魚湯、香茜皮蛋魚湯、重慶酸辣湯、特色麻辣湯（獨家新品） 1份指定蔬菜籃：唐生菜、豆卜、金菇、翠玉瓜、車厘茄及冬菇 1款自選精選食材 (不可重複)：肥牛、脆肉鯇 1款自選必備食材 (不可重複)：牛肉、雞肉、豬肉、午餐肉、火腿、豬紅、豬膶、魚蛋及豆卜 2款自選必選食材 (不可重複)：豆卜、魚腐、魚蛋、冬菇、腐皮、生菜、火腿、金菇及豬皮 1款自選主食：米線、寬麵、白飯或蒟蒻麵 1款自選醬汁：沙嗲汁、香辣汁和甜豉油醬汁 1份配料：芫茜、葱及酸菜 1杯自選熱飲：奶茶、咖啡、鴛鴦、檸檬茶、檸檬水等（可加$3升級凍飲或汽水、加$10升級特飲） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

火鍋價格：$79起

供應時間：晚上6時起（只限堂食）

地點：譚仔雲南米線指定分店

資訊來源：Facebook「譚仔雲南米線」專頁

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