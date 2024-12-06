火鍋｜譚仔/譚仔三哥推出一人食火鍋 $72起自選獨創湯底食材飲品等
社會
撰文： 王月明
發布時間： 2 小時前
天氣轉涼，適合打邊爐暖身。近日，譚仔三哥米線及譚仔雲南米線皆推出一人食火鍋，分別為「三哥Me譚邊爐」及「巧滾動火鍋」，72元起即享獨創湯底，多款肉類、配料、蔬菜藍、主食及飲品均可自選，即睇優惠詳情。
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火鍋｜譚仔三哥米線「三哥Me譚邊爐」
套餐包括：
- 1款自選湯底：清湯、麻辣湯、番茄湯、酸辣湯、重慶三哥酸辣湯、煳辣湯砂砂湯、水煮湯（後4款為獨創）
- 1份指定蔬菜籃：生菜、豆卜、金菇、翠玉瓜片、鮮冬菇和車厘茄
- 2款自選精選肉類食材 (不可重複)：肥牛 、魚片、鴨血、雞肉、豬肉、牛肉、豬膶或午餐肉
- 2款自選邊爐必備食材 (不可重複)：腩肉、響鈴、 黑椒脆骨丸、 龍蝦丸、 鮮蝦餅、墨丸、 牛丸、 貢丸、 竹笙等23款
- 1款自選主食：米線、扭紋薯粉或白飯 (加$5升級乍醬飯或蒟蒻麵)
- 1份指定配料：蔥花、芫茜
- 1款自選特調醬汁：沙嗲汁、豉油、香辣汁
- 1杯自選熱飲 ：可加$3升級凍飲或汽水、加$6升級特飲
火鍋價格：$72起
供應時間：晚上5時起（只限堂食）
地點：譚仔三哥米線指定分店
資訊來源：Facebook「譚仔三哥米線」專頁
火鍋｜譚仔雲南米線「巧滾動火鍋」
套餐包括：
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火鍋價格：$79起
供應時間：晚上6時起（只限堂食）
地點：譚仔雲南米線指定分店
資訊來源：Facebook「譚仔雲南米線」專頁
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