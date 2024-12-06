中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子

▲ 一代日劇女王中山美穗被發現於住所離世，終年54歲。

【中山美穗/情書/中山美穗離世/辻仁成】一代日劇女神，日本影后中山美穗在東京家中死亡終年54歲，日本放送協會（NHK）報道，今日(6日)中午時份，涉事人士在澀谷區惠比壽市中山美穗的家中撥打了110，中山美穗被發現倒斃在東京澀谷區的家中浴室浴缸裡，警察局正在調查他的死亡原因。

據參與調查的人士透露，中山美穗工作相關人員在她未能上班後來到她家，發現她倒在浴室裡，後被宣布當場死亡。

最新影片:

日本女星中山美穗曾主演日劇《偶像媽咪》、《天生一對》均深受當地和香港的劇迷喜愛，而她於1995年主演電影《情書》更讓她登上了演藝事業高峯。12月6日突然傳出其死訊。

中山美穗離世︱婚後育有一子離婚收場

2001年，美穗閃嫁作家辻仁成，婚後移居法國巴黎並誕下一子。但2014年，突然傳出美穗不滿結婚12年的老公辻仁成，打扮愈來愈女性化而離婚，但及後她卻被發現與音樂人涉谷慶一郎搞不倫戀，因而被冠上拋夫棄子的罪名，事業與形象大受打擊，更傳遭新歡涉谷虐打，2人戀情只僅維持1年半告終。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】