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中山美穗離世︱中山美穗倒斃住所浴室中當場死亡　終年54歲遺下一子

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撰文： 陳麗薇

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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一代日劇女王中山美穗被發現於住所離世，終年54歲。

中山美穗/情書/中山美穗離世/辻仁成】一代日劇女神，日本影后中山美穗在東京家中死亡終年54歲，日本放送協會（NHK）報道，今日(6日)中午時份，涉事人士在澀谷區惠比壽市中山美穗的家中撥打了110，中山美穗被發現倒斃在東京澀谷區的家中浴室浴缸裡，警察局正在調查他的死亡原因。

據參與調查的人士透露，中山美穗工作相關人員在她未能上班後來到她家，發現她倒在浴室裡，後被宣布當場死亡。

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記者直擊｜鴨寮街結業潮湧現吉舖　人流少受淘寶衝擊

日本女星中山美穗曾主演日劇《偶像媽咪》、《天生一對》均深受當地和香港的劇迷喜愛，而她於1995年主演電影《情書》更讓她登上了演藝事業高峯。12月6日突然傳出其死訊。

中山美穗離世︱婚後育有一子離婚收場

2001年，美穗閃嫁作家辻仁成，婚後移居法國巴黎並誕下一子。但2014年，突然傳出美穗不滿結婚12年的老公辻仁成，打扮愈來愈女性化而離婚，但及後她卻被發現與音樂人涉谷慶一郎搞不倫戀，因而被冠上拋夫棄子的罪名，事業與形象大受打擊，更傳遭新歡涉谷虐打，2人戀情只僅維持1年半告終。

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