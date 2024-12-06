盛事經濟｜巨型「紅球」今起一連10日快閃香港　即睇現身時間地點

▲ 巨型「紅球」藝術裝置今起一連10日快閃香港。（曾耀輝攝）

巨型「紅球」藝術裝置今日（6日）起一連10日快閃香港，在10個不同地點巡展，首站是中環10號碼頭，吸引不少市民及旅客到場打卡。

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由美國藝術家Kurt Perschke創作的「紅球計劃」風靡全球，自2001年啟動以來，已遊歷巴黎、芝加哥、倫敦、東京等多個城市，把直徑約5米的巨型充氣紅色氣球「塞」進各大景點。

來到巡展第48站，「紅球」今起至本月15日首度登陸香港，每日早上11時至下午6時，於指定地點展出。

Kurt Perschke表示，希望透過讓本地觀眾、藝術家及旅客與「紅球」互動，助他們以嶄新視角看待習以為常的地點，增添新鮮感。

紅球香港展覽2024巡展地點： 12月6日 中環10號碼頭

12月7日 尖沙咀香港藝術館

12月8日 西九文化區藝術公園

12月9日 中環遮打花園

12月10日 尖沙咀九龍公眾碼頭4號

12月11日 金鐘亞洲協會香港中心空中花園

12月12日 中環怡和大廈

12月13日 赤柱卜公碼頭

12月14日 銅鑼灣維多利亞公園模型船池

12月15日 中環山頂獅子亭

另外，Kurt Perschke將在明日（7日）下午3時於香港藝術館，及本月11日下午6時於亞洲協會，舉行藝術家講座，分享紅球巡展香港的幕後故事。下周四（12日）下午6時至8時，本地藝術家含蓄（Humchuk）則將現身中環奧華酒店的Veda Café & Bar，公布其以紅球為靈感的全新藝術作品。本地當代藝術家曾昭琦，就將於香港藝術中心，創作以紅球為靈感的聖誕主題裝置藝術。多間人氣食店、餐廳及咖啡店，也會推出期間限定主題美食及飲品。

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