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TOPick會員有獎｜送你「HomeSquare慈善手作聖誕編織布袋+商場現金券$100」(50份)

親子好去處

發布時間： 2024/12/11 18:50

最後更新： 2024/12/13 11:27

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熱門 夏春秋 DSE2025 金秀賢 結業潮 金賽綸 啟德體育園 超市大搜查 金像獎2025 名校專區 會員有獎

HomeSquare打造 耆織聖誕樹 舉辦聖誕慈善義賣

IKEA「北歐森林童話小鎮」 4米高枕頭聖誕樹+節日限定美食+聖誕工作坊

消費賞IKEA熱狗套餐券及禮品卡 、 享高達5小時免費泊車

全港最大的一站式家居主題商場HomeSquare聯同IKEA，於即日起至 2025年1月1日，精心打造冬日「北歐森林童話小鎮。當中包括全港首創4米高色彩繽紛枕頭聖誕樹、多個北歐森林場景聖誕打卡點、獨家限定 IKEA小食，以及聖誕工作坊，製作出獨一無二的專屬聖誕禮品，向心愛的人表達祝福！

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此外，HomeSquare推出「3重消費賞」免費享 IKEA熱狗套餐券及 IKEA禮品卡等超過 $3,000禮遇，更可享高達5小時免費泊車優惠！

逾百精美聖誕繩織裝飾「聖誕耆織聖誕樹」聖誕市集義賣 將溫暖帶入社區

在這個充滿歡樂的節日裡，HomeSquare特別與香港青年協會賽馬會乙明青年空間合作，由「耆趣童樂手作坊」的逾 50位老友記和小朋友義工合作，共同編織一系列聖誕布袋及打造配有逾百件精美聖誕繩織裝飾的「聖誕耆織聖誕樹」，誠邀市民一同到臨HomeSquare打卡留念，記下老友記和小朋友共同為我們編織的冬日溫暖！

為進一步鼓勵社區間之長幼共融，香港青年協會賽馬會乙明青年空間將會在聖誕市集進行義賣籌款，包括毛孩披肩、聖誕吊飾、聖誕樹及杯墊，所有收益將用於沙田區慈善活動及社區關懷。

此外， HomeSquare將溫暖的氛圍散播到每一個角落 消費滿 $1,500即可免費換領慈善手作聖誕編織布袋乙個。購物消費同時，更可表現社區的凝聚力與互助精神，亦將愛心與祝福傳遞到社區，為寒冬帶來絲絲溫暖祝福，機會難得，不容錯過！

聖誕三重消費賞：免費換IKEA熱狗套餐券、IKEA 禮品卡及高達5小時泊車優惠

TOPick 新聞 送出「HomeSquare慈善手作聖誕編織布袋+商場現金券*$100」(50份)，點先可以擁有？即睇以下遊戲玩法！

*商場現金券限於沙田HomeSquare指定商舖:Umbra, Homeless, Francfranc, ALOT Living, 特格傢俬, Cheers Living, Morris, Giormani, Simplylife & 形日居 使用

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遊戲只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲

 

條款及細則：

  • 截止日期：12月17日（星期二）（23：59）
  • 公佈得獎：12月18日（星期三）
  • 得獎名單：hket App內「TOPick會員活動」
  • 只限TOPick會員參加，每人只限登記一次
  • 此活動新會員優先。
  • 禮品款式隨機送出，不設挑選更換。
  • 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上
  • 評審準則：有獎遊戲以參加者回答遊戲表格內之問題為決定最終得獎，準則由《香港經濟日報》TOPick 市務部以 1） 最能回應問題、2） 附有詳盡解說、3） 表達出個人意見 及 4） 創意 選出最佳答案
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