中山美穗逝世︱星探發挖入行一生情路坎坷　中山美穗生前最後發文曝光

▲ 中山美穗一生情路坎坷。

【中山美穗逝世 / 中山美穗 / 日劇女王 / 情書】主演經典電影《情書》的日本女星中山美穗在東京家中死亡,終年54歲。

中山美穗原定在今日(12月6日)於大阪舉辦演唱會,但官方在今日下午2時許公布她身體不舒服,因此取消今天下午場及晚場活出。可是,結果卻傳來她離世的不幸消息。

▲ 中山美穗本在今日舉行演唱會。

中山美穗逝世︱星探發挖入行

中山美穗在25歲時在東京街頭被星探挖掘進入演藝圈,1985年以偶像身份出道。1987年主演《偶像媽咪》大受歡迎,她多次登上紅白歌合戰,成為日本最具代表性的歌影兩棲藝人之一,也是80年代的日本偶像代表人物之一,當時與差不多同期的工藤靜香、南野洋子、淺香唯合封「四大偶像天后」。

在1995年演出電影《情書》令事業上另一高峰,並獲多項大獎,包括第20回日本報知電影獎最優秀女主角賞及第38回日本電影藍絲帶女主角賞,精湛演技備受肯定,形象從國民級偶像躍升為最佳女演員。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中山美穗逝世︱情路坎坷遇渣男

可是,中山美穗卻情路坎坷,曾和田原俊彥、野口強等男星交往,最後都因男方偷食而分手收場。在2002年,她和相戀只8個月的作家辻仁成閃婚。

隨後,兩人定居巴黎甜蜜生活,2004年1月兒子出生,中山美穗亦淡出演藝圈。可是兩人在2014年因性格不同離婚,兒子由辻仁成照顧。

但由於兩人在離婚前,中山美穗被揭與音樂人澀谷慶一郎交往,被拍到兩人當街激吻外,女方更到男方家過夜,此令中山美穗形象插水。

離婚後,中山美穗搬回日本與澀谷慶一郎同住,但不久後卻傳出遭家暴,中山美穗和澀谷慶一郎最終協議分手。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

中山美穗逝世︱最後發文透露心情差

在2019年時,中山美穗於歌手出道滿34周年紀念日當天發表了歌手回歸計劃,並在該年年底發行睽違20年的新專輯《Neuf Neuf》。原定2020年3月1日,即50歲生日當天舉行演唱會,可是終因疫情被迫取消,但藝人活動繼續。

在今年12月1日更剛完成聖誕演唱會「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」,原定今日舉行大阪站公演,但下午1時7分時宣布因健康不佳取消,無奈於不足1小時後傳出她離世噩耗。

在好生前最後IG發文,上載一張寫有「I have been to hell and back, and let me tell you it was wonderful.」的布,更透露近幾天心情低落,「幾天內心不知所措,只能和同行的朋友聊聊天。我攝影不好,但即使我很好,也無法表達任何事情。」

