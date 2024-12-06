中山美穗離世｜中山美穗出軌致婚姻破裂　為愛拋夫棄子不爭撫養權

▲ 中山美穗出軌致婚姻破裂，為愛拋夫棄子不爭扶養權。

【中山美穗/情書/中山美穗離世/辻仁成】日本著名女演員中山美穗，今日（6日）在東京澀谷區家中的浴室內被發現死亡，享年54歲，消息一出震驚了整個日本演藝圈。當年為愛情放棄兒子撫養權，與新歡過生活，但後來再爆出被家暴，事業順遂情路卻始終坎坷。

中山美穗離世｜感情生活充滿波折

中山美穗在偶像界與南野陽子、工藤靜香、淺香唯並稱為「偶像界四天后」。然而，她的感情生活卻充滿波折。

中山美穗於2002年與作家辻仁成結婚，兩人選擇定居在巴黎，並育有一子。可惜這段婚姻在2014年因中山美穗的外遇而告終，對象為音樂人涉谷慶一郎。離婚後，兒子由辻仁成撫養，中山美穗因此形象受損，受到「拋夫棄子」的批評。離婚後的美穗，以為找到新歸宿，豈料涉谷疑背美穗偷食，加上聚少離多，一年情火速玩完。

中山美穗返回日本重操故業，她曾向傳媒坦言自覺「眼淺」，欣賞親子電影例必淚如雨下，說罷她即聯想到現居巴黎的兒子，忍不住掩面痛哭。

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中山美穗離世｜前夫擔起兒子監護權

2014年辻仁成與中山美穗離婚後取得兒子的監護權，展開父子倆人的單親家庭生活，與兒子住在巴黎，寫作、彈吉他、做菜，陪伴兒子成長。他經常在網路上分享單親爸爸照顧孩子與做便當的心得，獲得許多讀者的支持與共鳴，也開拓了一條「好爸爸做飯給孩子吃」的寫作新路線。

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