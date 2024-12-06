糖尿病｜哈佛研究每周5份朱古力糖尿病風險可降21%　專家提醒：2條件不可少

▲ 哈佛研究：每周5份朱古力糖尿病風險可降21%，專家提醒：2條件不可少。

【朱古力／糖尿病／血糖／慢性疾病】糖尿病與飲食習慣息息相關。哈佛大學一項最新研究指出，經常吃朱古力有助於降低罹患糖尿病風險。不過，有專家提醒，2個條件不可少。

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糖尿病｜經常吃朱古力可降低糖尿病風險

哈佛大學研究團隊於4日（周三）在《英國醫學雜誌》發布一項最新研究，探討兩種朱古力對罹患二型糖尿病風險的影響。研究指出，經常吃朱古力可能會降低糖尿病風險，尤其是黑朱古力，每週攝取至少五份黑巧克力，可將二型糖尿病風險降低21%，黑朱古力攝取量越高，效果越顯著。

該項研究中，研究人員分析了3項長期研究的數據，包括NHS、NHS II和HPFS，共納入192,208名沒有T2D、心血管疾病或癌症的參與者，透過問卷形式收集朱古力的攝取量，包括全朱古力、黑朱古力和牛奶朱古力，分析朱古力與二型糖尿病風險之間的關聯。

在長達30年的隨訪期間，一共發現有18,862人罹患二型糖尿病。研究結果發現，較高的朱古力攝取量有助於降低糖尿病風險。其中，吃黑朱古力的人與不吃朱古力的人相比，每周吃超過5份黑朱古力，可降低21%糖尿病風險；每周多吃1份黑朱古力，二型糖尿病風險降低3%。

糖尿病｜進食朱古力2條件不可少

不過，研究人員指出，增加牛奶朱古力的攝取量與長期體重增加有關，而增加黑朱古力的攝取量則與體重隨時間變化無關。研究作者劉秉凱博士表示，

黑朱古力和牛奶朱古力在添加糖、飽和脂肪和卡路里含量相似，關鍵差異在於黑朱古力含有更多可可成分，似乎可以抵銷飽和脂肪和糖對體重增加及糖尿病的影響。

他續指，可可豆富含的黃烷醇具有抗氧化和抗發炎作用，有助減輕心血管疾病和糖尿病等慢性疾病風險。不過，民眾切勿忘記兩個重點：每份黑朱古力僅約28克；總可可固形物比例需在70%以上才算是「真」黑朱古力。如果進食牛奶朱古力反而可能導致體重增加，提高糖尿病風險。

約翰霍普金斯醫學院糖尿病預防和教育計畫共同醫療主任Dr. Nestoras Mathioudakis指出，「動物研究和小規模人類試驗顯示，可可中的黃烷醇能改善胰島素敏感性、降低氧化壓力和抗發炎，這些都是糖尿病病理生理學的組成部分，所以含高黃烷醇的黑朱古力可能具益處。」

他也提醒，朱古力畢竟是含糖的加工食品，並非鼓勵大家以食用朱古力控制血糖。他建議想攝取抗氧化物質又要控糖的人士，不妨多攝取藍莓、紅莓、石榴、蘋果和茶等食物。

同場加映：4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症，甚至敗血症休克：

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糖尿病｜糖尿病8大症狀

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糖尿病｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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資料來源：《英國醫學雜誌》

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