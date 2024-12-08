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老闆娘育兒｜跟功課好勞氣靚媽下火有方　陳爽盼仔女學好中文不怕捱苦

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 13 分鐘前

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老闆媽媽｜陳爽計劃送9歲兒子海外升學 最想仔女學好中文不怕捱苦

【海味店老闆娘/靚媽/陳爽】前藝人、華姐季軍陳爽離開電視台後，便專心照顧家庭和輔助老公的家族海味生意，自己亦創辦網上海味店，她坦言老闆娘唔易做，凡事都要親力親為，幸好一對仔女日漸長大，令她多了時間處理私務，並計劃安排兒子到外國升學，但先要子女學好中文，而且要養成不怕捱苦的個性！

陳爽身兼媽咪、老闆娘和作家三職（越玲瓏攝）

老闆娘陳爽｜離開電視台前曾做塔羅牌占卜

陳爽（Sherry）是2007年度國際中華小姐競選季軍，之後順理成章加入電視台，並擔任主持為主，到她有意離開電視台時，她自揭有做塔羅牌占卜問前程：「問離開後可否再重回娛樂圈？結果說我應該不能再回去，好可惜，是有掙扎的，但當時想外闖，想試試不同事業，很嚮往大公司工作，想學習管理，到之後有小朋友就專心打理屋企。」

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老闆娘陳爽｜凡事親力親為 當老闆娘最辛苦

Sherry於2012年與圈外金融才俊梁梓軒結婚，婚後育有10歲兒子Adrian和7歲女兒Ashley，問到身兼媽咪和老闆娘，同時也是一位作家，當中哪一個身份相對吃力？她當下選擇老闆娘：「自己生意怎樣都會著緊一點，還有我們是第三代，招牌在這裡，不想因為少少東西令到顧客覺得我們不好。出花膠或海參，每一個細節我自己都會看和包裝，我才放心，肯定每一個質量都很好。」

延伸閱讀：靚媽揀海味｜陳爽教分辨7種花膠　其中1種拍賣價達6位數

老闆娘陳爽｜曾為兒子報考10間幼稚園

她自言經常拿著電話看有沒有回覆顧客，或者計劃早一點買材料，變了腦袋要一直一直轉，停不下來。雖然Sherry覺得現階段當媽媽不算太辛苦，但其實兒子入讀幼稚園時，她表現相當緊張，並為囝囝報了差不多10間學校，而且想了一個方法哄兒子乖乖面試：「他當時很喜歡LEGO，如果面試成功一間我就買一個給你，他就儲了很多盒LEGO。」

陳爽身為兩孩之母保養得很好（越玲瓏攝）

此外，Sherry跟兒子還有參加家長面試班，她笑說：「還有一些模擬面試，即是扮作場景，椅子也要一模一樣，家長也要表現嚴肅，都感覺到心臟卜卜跳，哈哈，我覺得這些經歷都是做爸媽才會經歷，其實是一個很有意義的回憶。」不過到了女兒考幼稚園的階段，她已放鬆不少，笑言第一胎照書養，第二胎照豬養。

老闆娘陳爽｜有意安排子女外國升學

轉眼Adrian已升讀四年級，而Sherry也一直跟進兒子的功課，指四年級的功課開始難，她說：「因為兒子六年級會住校一年，所以到時候一定不用跟（功課），我就很期待，過了下一年五年級之後，我就變成剩一半職責。」她坦言跟功課很勞氣，覺得每個小朋友性格不同，有些是很自律很聰明，很省時省力便搞定，但有些小朋友就相反，當覺得勞氣的時候，她選擇出外兜一圈或買些東西，再回來跟子女功課奮鬥。

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問到會否安排子女到外國留學？Sherry直言：「都希望他們出去看看，開開眼界，但何時才去，我跟老公都未有一個確定時間。」她指仔女的同學已開始找外國留學的資料，自己現階段反而想兒子留港讀多幾年書：「兒子接觸英文多，所以他英文口語方面沒有問題，反而我擔心他們去到外國，就會放棄中文。我很喜歡中文，覺得中文很美麗，文字要學多幾年，他們才會明白箇中的笑話、道理，所以我希望他們先學多幾年中文。」

老闆娘陳爽｜送兒子到黃埔軍校訓練

幸好她跟老公的育兒理念很相近，相比成績，她和老公更重視小朋友的個人特色，而且不想子女對每樣事情都表現出一副沒所謂的態度，因此想他們出去捱一點苦，特意安排兒子於去年接受軍訓，Sherry表示：「覺得他太輕鬆，所以送了他去廣東的黃埔軍校去訓練兩星期，他回來時好像立刻升了一個層次，兩星期沒見到他，但回來幹活、思考都較積極，又幫忙摺被。」

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老闆娘陳爽｜靚媽靠自律做運動保持體態

由於子女已升讀小學，Sherry指兒子很多時候自己看書或者玩電話，好像不再需要媽媽了，令她有少少失落，心想為什麼不煩住我呢？但往另一方面看，她時間多了，可以做自己想做的事：「多點計劃去旅行，或者做自己喜歡的東西。我很喜歡寫作，之前出過書，專門講女生如何生完BB後Keep Fit、養生和食補這方面的書。」

Sherry亦坐言起行，努力保持體態，並分享心得：「其實Keep Fit真是女人的終身事業，你懶少少，過一陣子就會見到，我疫情的時候很乖，因為時間較多，就多去戶外跑步，當時真的很Fit，該有的線條都出來，很開心。」就算照顧家庭和工作忙碌，她也堅持一星期做一兩次熱身運動：「有時會開YouTube，例如做腹肌，或者臀部提升運動，有空做一做，每次10、20分鐘，對局部都有幫助。」

場地：Mini Hotel

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