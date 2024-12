中山美穗離世丨離世前一天IG露端倪? 　中山美穗情路屢受打擊 近年外貌被指嚴重走樣 　

【中山美穗/倒斃】日本女星中山美穗今日(6日)被人發現於浴缸內倒斃,終年54歲。其死因暫時仍未公布,但其昨日(5日)於IG上載「來回地獄又折返」的帖文卻疑似放負,未知是否為其死訊埋下伏筆。事實上,自2014年她傳出拋夫棄子的醜聞後,她的形象便屢走下波,近年外貌更嚴重走樣。

中山美穗於12月5日在其IG分享參觀展覽的照片,其中一幅特意被她拍下的英文文字大意是:「我來回地獄又折返,讓我告訴你,那是一段美妙的體驗。」(I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.)

她更撰文指自己過去2、3日心情鬱悶,只能與同行的朋友傾訴,又承認自己不擅長攝影,但即使她擅長,也表達不出什麼。

事實上,中山美穗曾有「日本第一美女」的稱號。1995年她主演的電影《情書》更是她的代表作,令人至今難忘。感情生活方面,中山美穗一向多姿多采,與她談情的對象當中不少是巨星名人,包括80年代爆紅人氣偶像田原俊彥、作曲家井上、中田英壽等。中山美穗於2002年跟作家辻仁成婚,2人育有一子,她隨後開始淡出幕前,並搬到到巴黎定居。惟2014年,她被傳出婚內出軌細三年的音樂人涉谷慶一郎,最終與辻仁成離婚收場,兒子撫養權亦歸對方。事件對中山美穗形象造成重大打擊,不過她與涉谷慶一郎的戀情亦未有開花結果,曾傳遭新歡虐打,兩人戀情只維持了1年半便告吹。

在事業同愛情受挫下,中山美穗近年被指嚴重走樣,今年初她宣佈舉行全國巡唱,並於特備節目亮相,但鏡頭前的她儘管穿著十分新潮,但面容仍相當浮腫,一臉老態,令人感嘆歲月無情。

同場加映:更多中山美穗年青照:

