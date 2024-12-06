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中山美穗離世丨離世前一天IG露端倪? 　中山美穗情路屢受打擊 近年外貌被指嚴重走樣 　

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 剛剛

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【中山美穗/倒斃】日本女星中山美穗今日（6日）被人發現於浴缸內倒斃，終年54歲。其死因暫時仍未公布，但其昨日（5日）於IG上載「來回地獄又折返」的帖文卻疑似放負，未知是否為其死訊埋下伏筆。事實上，自2014年她傳出拋夫棄子的醜聞後，她的形象便屢走下波，近年外貌更嚴重走樣。

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中山美穗於12月5日在其IG分享參觀展覽的照片，其中一幅特意被她拍下的英文文字大意是：「我來回地獄又折返，讓我告訴你，那是一段美妙的體驗。」（I have been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful.）

她更撰文指自己過去2、3日心情鬱悶，只能與同行的朋友傾訴，又承認自己不擅長攝影，但即使她擅長，也表達不出什麼。

事實上，中山美穗曾有「日本第一美女」的稱號。1995年她主演的電影《情書》更是她的代表作，令人至今難忘。感情生活方面，中山美穗一向多姿多采，與她談情的對象當中不少是巨星名人，包括80年代爆紅人氣偶像田原俊彥、作曲家井上、中田英壽等。中山美穗於2002年跟作家辻仁成婚，2人育有一子，她隨後開始淡出幕前，並搬到到巴黎定居。惟2014年，她被傳出婚內出軌細三年的音樂人涉谷慶一郎，最終與辻仁成離婚收場，兒子撫養權亦歸對方。事件對中山美穗形象造成重大打擊，不過她與涉谷慶一郎的戀情亦未有開花結果，曾傳遭新歡虐打，兩人戀情只維持了1年半便告吹。

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在事業同愛情受挫下，中山美穗近年被指嚴重走樣，今年初她宣佈舉行全國巡唱，並於特備節目亮相，但鏡頭前的她儘管穿著十分新潮，但面容仍相當浮腫，一臉老態，令人感嘆歲月無情。

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同場加映:更多中山美穗年青照:

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