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執行李技巧｜冬天去旅行點避免行李超重？　空姐傳授3大執喼禁忌：唔好帶呢樣嘢

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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空姐分享3大冬天去旅行執喼禁忌。

【旅行/旅遊/行李箱/行李清單】冬天去旅行，行李內通常都會放滿厚重的衣服，容易使行李超重，近日有空姐分享3大整理行李法， 可以騰出空間避免超重。

執行李技巧｜空姐分享3大收拾行李常見錯誤

根據外媒《The Sun》報道，英國前空服員Saskia Sekhri近日分享前往寒冷城市去旅行時，3大收拾行李常見錯誤。

執行李技巧｜1.避免放冬靴

Saskia Sekhri表示，到寒冷的地方旅遊，冬靴是必需品，但將它放進行李箱會佔用大量空間，建議大家直接穿著冬靴上機，以節省空間。

執行李技巧｜避免放外套

Saskia Sekhri指，許多人習慣將外套放入行李箱，但外套是最笨重的旅行物品之一，會佔用好多空間，因此建議把外套帶著或穿在身上登機，省空間之餘，在機上感到寒冷時更可保暖。

執行李技巧｜3.避免帶過多衣服

Saskia Sekhri表示，不少旅客飛往寒冷國家時，也會攜帶多件厚重的衣服。但要保暖，Saskia建議選擇輕薄且保暖的衣服，如保暖衣或連帽衣，既可保暖也可節省空間。

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執行李技巧｜3大打包技巧

除此之外，Saskia Sekhri亦分享幾個打包行李技巧，如使用壓縮包裝來縮減毛衣和圍巾等大件物品；選擇中性色或單色等服裝，打造膠囊衣櫃；詢問酒店有否提供熨斗，避免因衣服及皺褶而需額外攜帶。

睇更多：台檢測推介6款高性價比耐用行李箱清單

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