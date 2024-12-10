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破·地獄丨吸煙鏡頭惹不滿　葉劉淑儀批矯枉過正　著政府某部門人士留意一情節

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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行政會議召集人葉劉淑儀日前捧場睇《破·地獄》。

【破·地獄 / 葉劉淑儀 / 吸煙】《破·地獄》叫好叫座，連破紀錄，行政會議召集人葉劉淑儀日前亦特地抽空到戲院觀賞，她說，雖然電影已上映一段日子，但入場觀眾不少，下午場次幾近滿座，更有幾位外籍人士捧場，「坐在我旁邊的女觀眾更是邊看邊飲泣，可見這齣電影一幕幕生離死別的感人場面，觸動人心。」

葉劉淑儀在社交平台分享觀後感，提到戲中引起討論的電影情節，即不少角色、醫生及救護員等均有吸煙鏡頭，惹來吸煙與健康委員會不滿，指吸煙鏡頭會向觀眾灌輸「吸煙可解決問題」及「吸煙有型」、鼓勵年輕人吸煙等錯誤觀念云云，呼籲應杜絕有關情況、停止在影視作品出現吸煙鏡頭。葉太則認為，這種批評未免太矯枉過正。

破·地獄︱上映29日收1.22億刷新電影紀錄　成香港史上亞洲及華語片港澳票房冠軍

葉劉淑儀讚破地獄是上乘之作。（葉劉Fb圖片）

葉劉說，該戲最令她欣賞及感興趣的，是劇情切實反映香港社會現況。例如照顧長者帶來的社會問題、傳統和現代價值觀衝突。她又提醒「政府某些部門人士」，留意這個情節：

道生女朋友直指這次懷孕可能是「最後機會」，不惜代價要求生育？其實較年長的女士也渴望生育，相關人士看到此情節後，會否提供更多援助，例如支持更多婦女採用生殖科技，讓她們成為媽媽 ？

道生如典型香港中小企商人

談到黃子華飾演的魏道生，葉劉認為，他如典型的香港中小企商人，頭腦靈活，深諳每個行業都要迎合潮流、搞搞新意思，因此接手長生店初期即著手推出紀念品，「一如海洋公園推出與主題公園相關的紀念品，為客人度身訂做各種服務，正如香港不少中小企不斷推陳出新，努力想著如何替產品或服務增值(add value)。」

對於葉劉來說，整套電影令其印象最深刻的情節，是哥哥志斌在醫院時，得知爸爸中風致半身癱瘓仍決定移民的一幕。相處多年的父親突然中風，竟然拋下一句「我就是這麼自私」便拂袖而去，置父親於不顧，「這幕對我來說頗為震撼，但亦理解這是現今香港經常發生的社會問題。」

葉劉淑儀讚破地獄是上乘之作。（葉劉Fb圖片）

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