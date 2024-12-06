新婚悲劇︱新婚夫婦度蜜月26歲妻子街頭昏迷暴斃　調查揭驚人內情

▲ 新婚夫婦度蜜月26歲妻子街頭昏迷暴斃 調查揭驚人內情

【新婚／蜜月／意外身亡／服藥過量／懸案】新婚蜜月慘天人永隔！波蘭一對夫妻到美國度蜜月期間，被發現雙雙暈倒街頭，最終26歲妻子不治身亡。事發2年後，調查揭發背後隱藏驚人内情。

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綜合外媒報道，波蘭26歲女子亞歷山德拉（Aleksandra Leczycka）和丈夫大衛（David Leczycki），於2022年8月6日結婚，之後二人前往美國邁阿密度蜜月。不過，夫妻二人卻被發現暈倒在當地街頭不省人事。經送院搶救，丈夫大衛成功保住性命，可惜26歲的妻子亞歷山德拉卻不治身亡；此時距他們結婚僅過了23天，就已天人永隔。

最新調查推翻劫案説法 驚人内幕曝光

在亞歷山德拉不幸暴斃後，警方展開調查。起初估計，夫妻二人是在街上遭到搶劫，被落藥迷暈；但他們當時身上並沒有現金和珠寶財物。亞歷山德拉在意外發生前數小時，還更新了社交平台，在網上分享與丈夫度蜜月的照片，包括沿海灘散步、與丈夫自拍、喝酒。

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直至事發2年後，法院重新調查事件並取得新進展。警方指出，二人很可能是自願服下藥物導致悲劇。在今年10月23日，亞歷山德拉被確定死因，指其可能是在服藥後出現嚴重過敏，或是服藥過量導致死亡。

不過，當地檢察官又補充，雖然證據顯示夫妻二人是自行服用藥物，但仍不能排除「非自願被下藥」的可能性；丈夫大衛更未就事件作出回應。

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